Ya estamos metidos en la temporada 11 de Marvel Rivals y eso significa que en pocos días empezará el evento que celebra el 2do aniversario de este popular juego competitivo. Vamos a ver qué actividades se podrán realizar, qué recompendas podremos conseguir y las fechas de cada una de las novedades del Centro Galáctico de Galacta.

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Empecemos viendo el tráiler que muestra todas las novedades del evento.

Las actividades del aniversario #2 de Marvel Rivals se dividirán por semanas.

En la semana 1 comenzará el evento de inicio de sesión en el que podemos conseguir hasta 1,900 Unidades. Solo tenemos que ir al panel de información del Centro Galactico de Galacta durante al menos nueve días del evento para reclamar los premios.

En la semana 2 abrirá el Arcade Ghostworks (26 de noviembre) en el que podremos participar de diversos minijuegos y ganar hasta 400 Unidades

Esa semana, el mismo 26 de noviembre, se abrirá el tablero de mensajes de aniversario y empezará el evento Van Dyne: Mátrix de ideas en el que podemos ganar una skin legendaria para Deadpool gratis.

En la semana 3, a partir del 6 de diciembre, empezará el evento de resumen del año, una cuenta atrás a… algo que no podemos decir todavía (pero que es bastante obvio) y conseguir hasta 200 Unidades gratis más.

Aquí tienen un resumen de todos los eventos de la celebración del segundo aniversario de Marvel Rivals.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.