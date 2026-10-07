Marvel Rivals estrena modos inspirados en Infinity War, Endgame y nos da la primera mirada a Thanos en la temporada 10.5

Marvel Rivals continúa su «camino a Doomsday» con modos de juegos inspirados en todas las películas de Avengers. En los meses anteriores disfrutamos de modos inspirados en el primer filme y en La era de Ultron y ahora le toca el turno al modo Infinity War y Endgame, en los que usaremos las Piedras del Infinito y vemos por fín cómo lucirá Thanos en el juego.

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La primera modalidad —Infinity War— estará disponible con la llegada de la actualización de la temporada 10.5 el viernes 9 de octubre de 2026. A continuación pueden ver un tráiler en el que varios personajes aprovechan las ventajas de las Piedras del Infinito durante las partidas.

El modo Path to Doomsday: Infinity War de Marvel Rivals será un modo PvP para 12 jugadores que formarán 6 dúos. Tendrá partidas rápidas con selecciones al azar y 13 héroes disponibles sacados de la lista de personajes de la película: Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Black Widow, Winter Soldier, Scarlet Witch, Thor, Doctor Strange, Black Panther, Mantis, Star-Lord, Groot y Rocket.

Al empezar a jugar, nuestro dúo se enfrentará a otro en el mapa de Wakanda y perderemos salud si perdemos una ronda. Si la salud llega a cero, quedaremos fuera de la partida. El azar viene de las cartas que podremos elegir entre rondas y que nos dan ciertas habilidades pasivas y mejoras.

Lo más interesante es que a cada equipo se le asigna al azar una Piedra del Infinito. Estas nos dan poderosas habilidades que podemos usar en el momento justo para ganar ventaja. Si eliminamos otro equipo de la partida, nos podemos quedar con su Piedra y usarla en siguientes rondas.

El segundo modo de juego de esta temporada, Path to Doomsday: Endgame, llegará a Marvel Rivals el jueves 22 de octubre de 2026. En esta modalidad para 50 jugadores nos enfrentaremos a Thanos. Este sería el diseño que tendrá cuando finalmente llegue al juego y se vuelva controlable. Algunos creen que esto podría pasar en la temporada 11 que llegaría en noviembre.

Otras novedades de la temporada 10.5 de Marvel Rivals serán:

Nuevas actividades interactivas en Times Square

Mapa de Alchemax en el modo Aniquilación de 18 contra 18

Nuevas skins de Halloween

Evento de Halloween (15 de octubre)

Evento Noche de ilusiones (29 de octubre)

Si quieren más detalles sobre esta actualización, vean el siguiente video de los desarrolladores. Está en inglés.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.