La temporada 11 de Marvel Rivals introduce a Nightcrawler y muestra un avance con Drácula – Fecha y nuevos detalles

El fin de año de los fanáticos de Marvel no solo estará marcado por el estreno de la esperada película Avengers: Doomsday, sino por una nueva temporada para el popular título multijugador competitivo que bajo el mismo nombre enfrentará a dos versiones del Doctor Doom. Ya conocemos los primeros detalles oficiales sobre la temporada 11 de Marvel Rivals y sus nuevos personajes: Nightcrawler y… ¿Drácula?

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El nuevo contenido de la temporada 11 comenzará a llegar al juego a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. El segundo personaje de la temporada llegará con novedades navideñas unas semanas después.

Como pueden ver, el primero de los nuevos personajes de la temporada 11 de Marvel Rivals es Nightcrawler. El escurridizo miembro de los X-Men será un Estratega que puede atacar a sus enemigos en encuentros cerrados pero también teletransportarte para sorprenderlos o salir de un aprieto. Incluso puede teletransportar a sus propios aliados de un lugar a otro o aparecer a su lado para sanarlos. Su habilidad definitiva le permite reacomodar a sus compañeros y a sus enemigos para realizar un ataque en grupo.

Pueden ver a Nightcrawler en acción en el siguiente video.

También podemos ver a Drácula despertar en lo que parece ser una cápsula de recuperación. Drácula fue el villano de la primera temporada del juego pero no se convirtió en un personaje controlable entonces, pero sí lo será cuando llegue la temporada 11.5 en unas semanas.

Otra novedad de la temporada sera el nuevo mapa Punto de Incursión para el modo de juego de 18 contra 18. No estará disponible al inicio del capítulo ‘Doomsday’ sino unos días después, el jueves 26 de noviembre de 2026.

Durante la temporada también se celebrará el evento del segundo aniversario de Marvel Rivals que empezará el jueves 19 de noviembre. Entre las recompensas que nos darán para festejar tendremos:

2.500 Unidades gratis

Skin legendaria para Deadpool gratis

A partir del 26 de noviembre aparecerá el Centro Galáctico de Galacta en el mapa Times Square con seis minijuegos exclusivos y se pondrá a la venta una colección de skins de aniversario.

Esperamos pronto tener las imágenes que detallan los ‘buffeos’ y ‘nerfeos’ que harán a los héroes cuando llegue la actualización de temporada. Tan pronto las tengamos, actualizaremos esta nota. Mientras tanto, pueden conocer más detalles sobre todas las novedades y cambios de la temporada 11 de Marvel Rivals en el siguiente video. Está en inglés.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.