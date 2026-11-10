Videojuegos

La temporada 11 de Marvel Rivals introduce a Nightcrawler y muestra un avance con Drácula – Fecha y nuevos detalles

Doom y Drácula. Nada bueno saldrá de esto.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

El fin de año de los fanáticos de Marvel no solo estará marcado por el estreno de la esperada película Avengers: Doomsday, sino por una nueva temporada para el popular título multijugador competitivo que bajo el mismo nombre enfrentará a dos versiones del Doctor Doom. Ya conocemos los primeros detalles oficiales sobre la temporada 11 de Marvel Rivals y sus nuevos personajes: Nightcrawler y… ¿Drácula?

El nuevo contenido de la temporada 11 comenzará a llegar al juego a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. El segundo personaje de la temporada llegará con novedades navideñas unas semanas después.

- Publicidad -

Como pueden ver, el primero de los nuevos personajes de la temporada 11 de Marvel Rivals es Nightcrawler. El escurridizo miembro de los X-Men será un Estratega que puede atacar a sus enemigos en encuentros cerrados pero también teletransportarte para sorprenderlos o salir de un aprieto. Incluso puede teletransportar a sus propios aliados de un lugar a otro o aparecer a su lado para sanarlos. Su habilidad definitiva le permite reacomodar a sus compañeros y a sus enemigos para realizar un ataque en grupo.

Pueden ver a Nightcrawler en acción en el siguiente video.

También podemos ver a Drácula despertar en lo que parece ser una cápsula de recuperación. Drácula fue el villano de la primera temporada del juego pero no se convirtió en un personaje controlable entonces, pero sí lo será cuando llegue la temporada 11.5 en unas semanas.

Otra novedad de la temporada sera el nuevo mapa Punto de Incursión para el modo de juego de 18 contra 18. No estará disponible al inicio del capítulo ‘Doomsday’ sino unos días después, el jueves 26 de noviembre de 2026.

Durante la temporada también se celebrará el evento del segundo aniversario de Marvel Rivals que empezará el jueves 19 de noviembre. Entre las recompensas que nos darán para festejar tendremos:

  • 2.500 Unidades gratis
  • Skin legendaria para Deadpool gratis

A partir del 26 de noviembre aparecerá el Centro Galáctico de Galacta en el mapa Times Square con seis minijuegos exclusivos y se pondrá a la venta una colección de skins de aniversario.

Esperamos pronto tener las imágenes que detallan los ‘buffeos’ y ‘nerfeos’ que harán a los héroes cuando llegue la actualización de temporada. Tan pronto las tengamos, actualizaremos esta nota. Mientras tanto, pueden conocer más detalles sobre todas las novedades y cambios de la temporada 11 de Marvel Rivals en el siguiente video. Está en inglés.

Más sobre el multiverso Marvel

Finalmente revelaron cómo es ‘Asedio al Castillo Doom’, el nuevo modo roguelike de Marvel Cosmic Invasion
 Finalmente revelaron cómo es ‘Asedio al Castillo Doom’,…
Estas son las cartas Magic: The Gathering de Marvel Zombies x Secret Lair que nos dejan ver el lado más oscuro de los Avengers
 Estas son las cartas Magic: The Gathering de…
Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom, así controlas al señor del castillo y a La mujer invisible
 Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom,…
El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería dejarse para el final o Nuevo Juego+
 El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería…
Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom prepara su camino a Doomsday el 10 de noviembre, con el Doctor y Susan Storm
 Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom…
LEGO Marvel: The Marvel Skyline es un set que incluye los edificios más emblemáticos de los héroes y villanos de New York
 LEGO Marvel: The Marvel Skyline es un set…

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Más de:
Marvel Rivals Marvel Rivals
La app PlayStation Plus PC dejará de funcionar en PC y no podremos hacer streaming de juegos en nuestras computadoras
Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle: cómo participar en la beta y cómo es el nuevo juego para móviles de Square Enix
Desde enero, Nintendo no permitirá usar Google ni Apple para ingresar a las cuentas de usuario
GTA 6 rompió el récord de Cyberpunk 2077 y se convirtió en el juego con mejor ‘pre venta’ de la historia
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026
Siguiente artículo La app PlayStation Plus PC dejará de funcionar en PC y no podremos hacer streaming de juegos en nuestras computadoras
No hay comentarios

Lo último

Desarrolladores de Big Walk admiten haber usado IA generativa en medio de controversia con los premios Independent Games Festival
Videojuegos
Medabots Classics Plus confirmado para PC (Steam) con ocho juegos de consolas Game Boy / Color / Advance
Videojuegos
Exhibición de Kojima Productions reconfirma que Physint es básicamente Metal Gear legalmente diferente
Videojuegos
The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC
Videojuegos