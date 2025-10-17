Marvel Rivals tendrá un ‘modo zombis’ por tiempo limitado: fecha, personajes y detalles

Es tradición que los juegos en constante actualización celebren el mes de las brujas de alguna forma y una de las formas más fáciles de hacerlo es agregando muertos vivientes a la acción. Eso es exactamente lo que hará el aún popular Marvel Rivals que pronto introducirá un nuevo modo de juego cooperativo (PvE) inspirado en los cómics y la reciente serie animada Marvel Zombies.

En este modo de juego podremos controlar a los siguientes personajes para enfrentar hordas de zombis y a jefes como Namor No-muerto y la Reina de los Muertos. Estos tendrán ataques especiales o ventajas exclusivas de este modo.

Jeff con ataque de carga

con ataque de carga Blade con espadas de la luna especiales

con espadas de la luna especiales Thor en estado Despierto ilimitado

en estado Despierto ilimitado Magik en estado Hija de la oscuridad ilimitado

en estado Hija de la oscuridad ilimitado Punisher

Pueden conocer más sobre este modo especial viendo el siguiente video. Aquí, Brad Winderman —director de televisión y animación de Marvel Studios—y Danny Koo —productor ejecutivo de Marvel Games— hablan sobre las sorpresas que trae esta nueva modalidad y muestran un poco de la jugabilidad que tendrá. Está en inglés.

El modo zombis cooperativo PvE inspirado en Marvel Zombies llegará a Marvel Rivals el jueves 23 de octubre de 2025, pero solo estará disponible por unas semanas así que aprovéchenlo. Es posible que otros modos limitados PvE lleguen al juego más adelante.

Marvel Rivals es gratis y está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.