Guía de Agatha Harkness: mazos, consejos, y curiosidades de esta carta de Marvel Snap

No cabe duda que una de las cartas más bizarras que podemos usar en este juego es la de esta legendaria y poderosa bruja. Si la ponemos en nuestro mazo, literalmente nos quita el control y juega nuestras cartas. A pesar de eso, Agatha Harkness puede ser la carta más divertida de Marvel Snap y en esta guía les diremos cómo crear mazos en torno a ella, consejos para jugarla y compartiremos algunas curiosidades de boca de los mismos desarrolladores del juego.

¿Quién es Agatha Harkness?

Aunque el personaje se popularizo con su aparición en la excelente serie de Disney+ Wandavisión, esta bruja lleva más de 50 años haciendo de las suyas en el universo Marvel. Agatha Harkness apareció por primera vez en el tomo 90 de Los cuatro fantásticos, publicado en enero de 1970.

Agatha fue una de las brujas perseguidas en los juicios de Salem y es una de las más poderosas usuarias de magia en el mundo de los cómics. Es la maestra de Wanda Maximoff, niñera de Franklin Richards —el primer hijo de Mr. Fantastic y la Mujer invisible— y madre del villano Nicholas Scratch. Aunque fue asesinada por Wanda cuando ella perdió el control, continuó apareciendo como una fantasma y eventualmente regresó a la vida, como ya había hecho en otras ocasiones.

Agatha solía tener un gato negro llamado Ebony. En realidad era un familiar que podía convertirse en una enorme pantera negra.

Cómo funciona la carta de Agatha Harkness en Marvel Snap

Agatha es una carta 6/14. Su alto poder de ataque puede resultar muyatractivo, pero hay un problema. El texto de la carta dice los siguiente: Agatha comienza en tu mano y juega tus cartas por ti. Efectivamente, esta carta no nos deja jugar.

Cuando comenzamos una partida de Marvel Snap con la carta de Agatha en el mazo, ella ya está en la mano antes de la selección de la mano inicial y del primer arrastre. A partir de ese momento, ella pondrá en juego cualquier carta que pueda cada turno en cualquier ubicación que pueda hasta que pueda jugarse a sí misma.

No hay ningun tipo de inteligencia artificial en esta carta. No es un ‘bot’. Todas sus jugadas son hechas al azar. Lo que ella intenta en cada turno es jugarse a sí misma. Si no puede, hace cualquier jugada posible sin importar si es perjudicial para el jugador.

También hay otra característica importante de Agatha que tiene que ver con los potenciadores que ganamos al final de una partida, pero hablaremos de eso más adelante.

¿Por qué existe una carta que juega por nosotros?

A pesar de su alto poder, tener la carta de Agatha Harkness en el mazo puede ser una enorme desventaja debido a su naturaleza azarosa. El hecho de que quite control al jugador también parece ir en contra de la naturaleza misma del juego y hasta los desarrolladores han dicho que prefieren que lo jugadores no la usen.

En una entrevista con Eurogamer, el diseñador de Marvel Snap Ben Brode explicó que crearon esta carta porque querían elementos realmente únicos. Cosas que sorprendieran a los asiduos de los juegos de cartas. Dice que quiere que los jugadores se pregunten cómo crear un mazo que saque ventaja de ella.

Algo curioso revelado por Brode es que durante el desarrollo del juego esta carta no era inicialmente Agatha Harkness, sino Adam Warlock. Eso cambió gracias a la aparición del personaje en la serie Wandavision y especialmente con su canción Agatha all along (Ha sido Agatha todo el tiempo).

Eso hizo que los desarrolladores se dieran cuenta lo divertido que sería si en vez de Adam Warlock, la carta que tomaba control del juego fuera Agatha Harkness. Así, cuando nos preguntáramos por qué el oponente estaba haciendo jugadas tan raras o arriesgadas, la respuesta al verla en el turno 6 fuera «ha sido Agatha todo el tiempo» (♪ it was Agatha all along ♫).

Este, honestamente, es un gran chiste y referencia.

Cómo conseguir esta carta

Agatha pertenece a la serie 3 de cartas a la cual tenemos acceso a partir del nivel de colección 486. Una vez alcanzado, la carta de Agatha Harkness puede ser obtenida al azar de una de las siguientes fuentes:

Cofres del coleccionista : 47% de posibilidades de obtener una carta de la serie 3

: 47% de posibilidades de obtener una carta de la serie 3 Reservas del coleccionista (nivel 1000 en adelante): 22.25% de posibilidades de obtener una carta de la serie 3

(Estos porcentajes pueden cambiar en futuras actualizaciones del juego).

Básicamente, sigan jugando y subiendo el nivel de colección. Eventualmente obtendrán esta carta. Les recomendamos leer nuestra guía para subir de nivel y conseguir cartas en el juego.

Variantes

Estas cartas pueden aparecer en cualquier fuente de Variantes misteriosas o a la venta en la sección de variantes de la tienda. A menos que sean parte de un ofrecimiento especial, solo aparecerán si ya tenemos la carta base.

Guía de mejores mazos de Agatha Harkness en Marvel Snap

La idea al crear un mazo de Agatha es usar cartas que nos beneficien sin importar ubicación o momento de la partida en que se jueguen. Agatha sirve para crear un buen «mazo troll». Otra buena idea es crear un mazo que reduzca su costo para que se juegue temprano a sí misma y que nos ceda el control en los últimos turnos para completar la estrategia. Más arriesgado es un mazo de «sacrificio de Agatha», pero si funciona pueden tener una estrategia arrasadora.

Mazo troll de Agatha

Cartas: Iceman, Scorpion, Green Goblin, Hobgoblin, Spider-Man y Yondu.

La idea de este mazo es usar todas las cartas que tengamos que perjudiquen al rival sin importar dónde sean ubicadas o en qué momento de la partida se usen. Pongan todo lo que tengan que reduzca el poder del oponente, aumenten el costo de sus cartas o las eliminen sin condiciones.

Recomendamos combinar esta estrategia con otro de los mazos para más versatilidad e incluir otras cartas recomendadas para mazos de Agatha Harkness.

Mazo para recuperar el control

Cartas : Wave, America Chavez, Hulk, Jubilee, Electro, Domino y sus cartas favoritas de costo 6

La carta clave de este mazo es Wave, que reduce el costo de todas las cartas a 4 el siguiente turno de ser jugada. Si logramos que esta carta entre en juego ya sea porque la tenemos en la mano en el turno tres o porque Jubilee la puso en juego, Agatha se jugará a si misma irremediablemente en el siguiente turno y nos dejará uno o dos turnos para jugar las cartas nosotros mismos. Esto abre la posibilidad de usar a America Chavez, que se llegará en el turno 6, u otras cartas poderosas. Es por eso que recomendamos poner sus cartas favoritas de nivel 6 como Odín, Magneto, Infinaut o incluso Leader.

Domino sirve para tener una buena carta segura en el turno 2 y Electro es una especie de comodín que puede servir para que Agatha se juegue en el turno 5 si no llega Wave, pero es un riesgo tener ambas.

Mazo para sacrificar a Agatha

Cartas : Blade, Collen Wing, Lady Sif, Sword Master, Gambit, Black Cat, Ghost Rider, Hell Cow, Hela.

Lo que buscamos con el último de mazos de esta guía es deshacernos tan pronto sea posible de la carta de Agatha Harkness. ¿Para qué? Para después traerla de nuevo al campo de juego con Ghost Rider o Hela. Por eso es buena idea rellenar este mazo con cartas poderosas como Death o Infinaut que también se puedan traer tras ser descartadas. Si les parece demasiado riesgoso, usen a Morbius, que se potencia con cartas descartadas y a Apocalypse, que regresa a la mano más poderoso tras ser descartado.

Otras cartas recomendadas para mazos de Agatha Harkness en Marvel Snap

Además de las cartas ya mencionadas, también es útil tener en consideración las siguientes cartas a la hora de crear los mazos de Agatha Harkness en Marvel Snap:

Quicksilver : Una carta segura para ser jugada en el primer turno

: Una carta segura para ser jugada en el primer turno Squirrel Girl : ayuda a llenar el campo

: ayuda a llenar el campo Sunspot : Agatha a veces deja energía sin usar, que esta carta puede aprovechar

: Agatha a veces deja energía sin usar, que esta carta puede aprovechar Ka-zar : útil en mazos de Agatha con muchas cartas de costo 1, sobre todo Squirrel Girl.

: útil en mazos de Agatha con muchas cartas de costo 1, sobre todo Squirrel Girl. Capitana Marvel: Imprescindible en mazos de Agatha, una última opción de ganar si Agatha hace malas jugadas.

Guía: cómo usar la carta de Agatha Harkness para ‘farmear’ niveles en Marvel Snap

Una característica especial de la carta de Agatha Harkness en Marvel Snap es que cuando que usemos un mazo con ella siempre será la elegida para ganar potenciadores al final de la partida.

Esto puede parecer una desventaja, pero es todo lo contrario. Al obtener siempre potenciadores para la misma carta podemos aumentar su rareza más rápidamente y de esta forma subir más rápidamente el nivel de colección. Así podemos conseguir cartas y recursos a buena velocidad.

Aunque recomendamos crear el mejor mazo posible para esta estrategia, esta no es una forma segura de subir a nivel de temporada Infinito. Aunque puede ser considerada una estrategia ‘AFK’ (lejos del teclado), piensen en los pobres rivales que tienen que esperar que se acabe el tiempo del turno para que continúe la partida. Es buena idea mirar ocasionalmente el teléfono para terminar los turnos, hacer ‘snap’ o escapar cuando lo amerite. También obtendrán potenciadores si no ganan.