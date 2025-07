Marvel Snap temporada agosto 2025: nuevas cartas, fecha de inicio y pase de los Heraldos de Galactus

La temporada de julio no iba a ser la única inspirada en la nueva película de los Cuatro Fantásticos. La versión ‘Primeros Pasos’ de Galactus y sus Heraldos llegan en forma de nuevas cartas en la temporada de agosto de 2025 de Marvel Snap junto a nuevas ubicaciones, modos de juego, un nuevo pase y más sorpresas. Vamos a ver cuáles son todas las novedades que llegarán a este título este mes.

Toda la información que compartimos a continuación está basada en la minería de datos publicada por por sitios como MarvelSnapZone. No es oficial y es posible que algunos datos cambien cuando la temporada finalmente esté en vivo.

¿Cuándo empieza la temporada de agosto de 2025 en Marvel Snap?

La fecha y hora de inicio de la temporada será el martes 5 de agosto de 2025 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) 1:00 p.m. (hora de México) 8:00 p.m. (hora de España). Terminará el martes 2 de septiembre de 2025 a la misma hora.

Pase de temporada y carta de Galactus First Steps

Un nuevo pase que costará $47.500 pesos colombianos llegará junto a la nuevo temporada de Marvel Snap el 5 de agosto de 2025. Los jugadores que lo compren recibirán inmediatamente la nueva carta de Galactus: First Steps y en niveles superiores podrán desbloquear variantes exclusivas para Gambit y Deadpool, avatares, Créditos, Oro, Variantes misteriosas, dorsos de cartas, Potenciadores, bordes y Cofres del Coleccionista. Algunas de las recompensas se pueden conseguir en la ruta gratis, pero la nueva carta y las variantes son exclusivas de la ruta premium.

La versión Super Premium del pase, que es más cara, incluirá una la nueva carta Silver Surfer First Steps, tres bordes de cartas ‘rojo cósmico’ y 10 niveles.

La nueva carta Galactus: First Steps que recibirán los compradores del pase también se podrá conseguir en la tienda de fichas del coleccionista a comienzos de la temporada de de septiembre de 2025 en Marvel Snap. La variante exclusiva de Creative House Pocket es exclusiva del nivel 50 del pase de julio.

Galactus: First Steps (6/12) – Mi Heraldo será el próximo personaje que te veré jugar. Final del turno: +2 de poder si estás ganado la ubicación en que se encuentra el Heraldo de Galactus.

Silver Surfer: First Steps (3/4) – Final del turno: Si estás ganando esta ubicación con una carta con efecto al revelarse, copia su texto.

Nuevas cartas para Marvel Snap en julio de 2025

Las siguientes cartas de series 5 nuevas se podrán conseguir a lo largo de la temporada. Estarán a la venta en la tienda de Fichas del Coleccionista, una cada martes, por 6000 fichas. También pueden salirnos en los paquetes de serie 5 de la temporada, los cuales tienen un costo de 5000 fichas.

Carta Serie Fecha Stardust Serie 5 5 de agosto de 2025 Frankie Raye Serie 4 12 de agosto de 2025 The Fallen One Serie 5 19 de agosto de 2025 The Cosmic Ghost Rider Serie 5 26 de agosto de 2025

Stardust (4/7) – Continua: No se pueden agregar cartas a ubicaciones a no ser que sea jugándolas o moviéndolas.

Frankie Raye (3/4) – La próxima vez que juegues una carta de costo 6, duplica el poder de esta carta.

The Fallen One (5/5) – Al revelarse: Tu energía máxima es igual al poder de esta carta.

Cosmic Ghost Rider (5/7) – Al revelarse: Remueve el texto de las cartas rivales en la fila del frente de esta ubicación.

Las siguientes cartas nuevas de serie 4 también serán agregadas a Marvel Snap en la temporada de agosto de 2025. Llegarán directamente a la tienda de fichas del coleccionista o como recompensas en los eventos y modos de juego.

Carta Serie Fecha Air-Walker Serie 4 26 de agosto de 2025 Firelord Serie 4 26 de agosto de 2025

Air-Walker (3/3) – Cuando esta carta es destruida, reemplazala con una carta de costo 4 de tu mano o mazo.

Firelord (4/6) – Al revelarse: revive una de tus cartas destruidas o descartadas aquí.

Además de todas estas nuevas cartas, las cartas de H.E.R.B.I.E, Human Torch First Steps, The Thing First Steps e Invisible Woman First Steps serán agregadas a los Paquetes Snap de Serie 5 y las cartas de Mad Thinker y Mole Man serán agregadas a los Paquetes Snap de Serie 4.

Nuevas Ubicaciones

Séptimo Cosmos (13 de agosto) – Reemplaza todas las ubicaciones

Zenn-La (27 de agosto) – Pon una carta de costo 3 de tu mazo aquí.



Les recordamos que toda esta información sobre las nuevas cartas, ubicaciones y detalles de la temporada de agosto de 2025 de Marvel Snap está basada en una versión beta y puede cambiar cuando finalmente llegue al juego.