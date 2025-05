Marvel Snap temporada junio 2025: nuevas cartas, fecha de inicio y pase de los Maestros de lo Arcano

Este será un mes mágico para los jugadores de este juego de cartas. Gracias a la minería de datos pudimos conocer por adelantado todo lo que traerá la temporada de junio de 2025 a Marvel Snap protagonizada por Melín y los Maestros de lo Arcano: fecha de inicio, nuevas cartas, ubicaciones, variantes, pase de temporada y más detalles.

Toda la información que encontrarán a continuación está basada en la minería de datos publicada por mineros de datos en sitios como MarvelSnapZone. Es posible que algunos datos cambien cuando la temporada finalmente esté en vivo.

¿Cuándo empieza la temporada de junio de 2025 en Marvel Snap?

La fecha y hora de inicio de la temporada será el martes 3 de junio de 2025 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) 1:00 p.m. (hora de México) 8:00 p.m. (hora de España). Terminará el martes 8 de julio de 2025 a la misma hora.

Pase de temporada y carta de Merlín

La temporada de junio de 2025 tendrá un nuevo pase que, como siempre, costará $47.500 pesos colombianos. Los jugadores de Marvel Snap que lo compren recibirán inmediatamente la nueva carta de Merlín y en niveles superiores podrán desbloquear variantes exclusivas para Doctor Strange y Baron Mordo, avatares, Créditos, Oro, Variantes misteriosas, dorsos de cartas, Potenciadores, bordes y Cofres del Coleccionista. Algunas de las recompensas se pueden conseguir en la ruta gratis, pero la nueva carta y las variantes son exclusivas de la ruta premium.

La versión Super Premium del pase, que es más cara, incluirá una variante exclusiva de Scarlet Witch diseñada por Winking Studios, tres bordes de cartas ‘rojo cósmico’ y 10 niveles.

La nueva carta Merlín también estará disponible en la tienda de fichas del coleccionista a comienzos de la siguiente temporada de Marvel Snap. La variante exclusiva de Winking Studios es exclusiva del nivel 50 del pase de junio.

Merlín (2/3) – Al comienzo de cada turno, agrega un encantamiento a tu mano.

Al momento de realizar esta nota, no tenemos claro cómo funcionarán los encantamientos ni cuáles serán. Esperamos poder actualizarla más adelante.

Nuevas cartas para Marvel Snap en junio de 2025

Las siguientes cartas de serie 5 nuevas se podrán conseguir a lo largo de la temporada. Estarán a la venta en la tienda de Fichas del Coleccionista, una cada martes, por 6000 fichas. También pueden salirnos en los paquetes de serie 5 de la temporada, los cuales tienen un costo de 5000 fichas.

Carta Serie Fecha Morgan le Fay Serie 5 3 de junio de 2025 The Ancient One Serie 5 10 de junio de 2025 Nightmare Serie 5 17 de junio de 2025 Clea Serie 5 24 de junio de 2025 Dormammu Serie 5 1 de julio de 2025

Morgan LeFay (4/5) – Al revelarse: Regresa todas tus cartas destruidas y descartadas a tu mano con +3 de poder.

The Anciente One (3/5) – Al revelarse: Agrega una Mandala Tao a tu mano.

Nightmare (2/2) – Al revelarse: Cambia el texto de todas las cartas en tu mano por los textos de cartas del mismo costo al azar.

Clea (1/1) – Cuando gana poder permanente en tu mano o en juego, agrega Flamas de Faltine a tu mano.

Dormammu (7/10) – Comienza el Ritual de invocación al comienzo de la partida.

Al momento de realizar esta nota, no tenemos claro cómo funcionarán el Ritual de invocación, los encantamientos de Clea y de The Ancient One. Esperamos poder actualizarla más adelante con más detalles.

Las siguientes cartas nuevas de serie 4 también serán agregadas a Marvel Snap en la temporada de mayo de 2025. Llegarán directamente a la tienda de fichas del coleccionista o como parte de eventos.

Carta Serie Fecha Hellion Serie 4 3 de junio de 2025 Mercury Serie 4 3 de junio de 2025 Proyección Astral Serie 4 3 de junio de 2025 Jennifer Kale Serie 4 3 de junio de 2025 Nicholas Scratch Serie 4 3 de junio de 2025 Cobra Serie 4 (Evento) 12 de junio de 2025 Kid Omega Serie 4 (Evento) 12 de junio de 2025

Hellion (5/8) – Al revelarse: el próximo turno puedes mover cartas a esta ubicación.

Mercury (2/2) – Puedes mover esta carta una vez. Continuo: Las cartas rivales aquí no se pueden mover.

Proyección Astral (3/0) – Al revelarse: Copia el texto de una carta con efecto al revelarse de tu mano.

Jennifer Kale (2/2) – Activar: Recibe +1 de energía el próximo turno.

Nicholas Scratch (1/2) – Recibe +1 de poder después de que juegas un Encantamiento.

Cobra (2/3) – Activar: Pon una de las cartas creadas por tu oponente en este ubicación y en tu lado.

Kid Omega (2/2) – Activar: Destruye la próxima carta que juegues este turno para absorber su poder.

Nuevas ubicaciones

Plano Astral (11 de junio de 2025) – Después de este turno, agrega una copia con poder 0 de una carta de tu mano aquí.

Camelot (25 de junio de 2025) – Después del turno 5, cambia el poder de todas las cartas aquí a ???.

Les recordamos que toda esta información sobre las nuevas cartas, ubicaciones y detalles de la temporada de junio de 2025 de Marvel Snap está basada en una versión beta y puede cambiar cuando finalmente llegue al juego.