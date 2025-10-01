Marvel Snap temporada octubre 2025: nuevas cartas, fecha de inicio y pase de los zombis

Resulta muy adecuado que sea en el mes de terror que los zombis invadan este juego de cartas. Así es, Marvel Zombies es el tema de la temporada de octubre de 2025 en Marvel Snap, así que vamos a ver las nuevas cartas, pase y la fecha en que los zombis harán su aparición.

Toda la información que compartimos a continuación está basada en la minería de datos publicada por por sitios como MarvelSnapZone. No es oficial y es posible que algunos datos cambien cuando la temporada finalmente esté en vivo.

¿Cuándo empieza la temporada de octubre de 2025 en Marvel Snap?

La fecha y hora de inicio de la temporada será el martes 7 de octubre de 2025 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) 1:00 p.m. (hora de México) 4:00 p.m. (hora Argentina, Chile) 8:00 p.m. (hora de España). Terminará el martes 4 de noviembre de 2025 a la misma hora.

Pase de temporada y carta de Zombie Scarlet Witch

Como siempre, el nuevo pase costará $47.500 pesos colombianos y llegará junto a la nuevo temporada de Marvel Snap el 7 de octubre de 2025. Los jugadores que lo compren recibirán inmediatamente la nueva carta de Zombis Scarlet Witch y en niveles superiores podrán desbloquear variantes exclusivas para otras dos cartas, avatares, Créditos, Oro, Variantes misteriosas, dorsos de cartas, Potenciadores, bordes y Cofres del Coleccionista. Algunas de las recompensas se pueden conseguir en la ruta gratis, pero la nueva carta y las variantes son exclusivas de la ruta premium.

La versión Super Premium del pase, que es más cara, incluirá una la nueva carta Headpool, tres bordes de cartas ‘rojo cósmico’ y comenzará con 10 niveles ya completados.

Las nuevas cartas Zombie Scarlet Witch y Headpool que recibirán los compradores del pase también se podrá conseguir en la tienda de fichas del coleccionista a comienzos de la temporada de de noviembre de 2025 en Marvel Snap. La variante exclusiva de Ivan Fomin para la carta de Zombie Scarlet Witch es exclusiva del nivel 50 del pase de septiembre.

Zombie Scarlet Witch (3/2) – Después de que juegas una carta aquí, la carta horda de zombies recibe +2

Headpool (1/1) – Cuando es destruida, regresa a tu mano y le da +1 de poder a todas las cartas en tu mano.

Nuevas cartas para Marvel Snap en octubre de 2025

Las siguientes cartas de series 5 nuevas se podrán conseguir a lo largo de la temporada. Estarán a la venta en la tienda de Fichas del Coleccionista, una cada martes, por 6000 fichas. También pueden salirnos en los paquetes de serie 5 de la temporada, los cuales tienen un costo de 5000 fichas.

Carta Serie Fecha Coronel América Serie 5 7 de octubre Zombie Mr Fantastic Serie 5 15 de octubre Zombie Captain Marvel Serie 5 22 de octubre Zombie Galacti Serie 5 29 de octubre

Colonel America (3/3) – Continuo: Tus otras cartas aquí tienen +1 de poder por cada turno en que descartes una carta.

Zombie Mr Fantastic (2/2) – Al revelarse: Horda +2. Activar: Da a cuatro de tus cartas creadas +1 de poder.

Zombie Captain Marvel (4/4) – Activar: Destruye tus otras cartas aquí y obtiene +3 de poder por cada una. Se mueve a una ubicación en la que estás perdiendo.

Zombie Galacti (7/4) – Al comienzo del juego: Elige seis cartas. Al revelarse: Transforma esas cartas en copias de esta.

Las siguientes cartas nuevas de serie 4 también serán agregadas a Marvel Snap en la temporada de octubre de 2025. Serán recompensas en los eventos por tiempo limitado. Serán agregadas a los sobres de la tienda del coleccionista en octubre.

Carta Serie Fecha Zombie Power Man Serie 4 – Zombie Sentry Serie 4 – Zombie Giant-Man Serie 4 – The Hunger Serie 4 –

Zombie Power Man (2/4) – Final de turno: Si estás ganando aquí, descarta la carta de la izquierda de tu mano.

Zombie Sentry (3/4) – Al revelarse: Horda +1 por cada carta tuya en la ubicación de la derecha

Zombie Giant-Man (5/3) – Al revelarse: Horda +1 y gana poder igual al de tu horda zombi

The Hunger (1) – Al revelarse: Horda +3

Les recordamos que toda esta información sobre las nuevas cartas, ubicaciones y detalles de la temporada de septiembre de 2025 de Marvel Snap está basada en una versión beta y puede cambiar cuando finalmente llegue al juego.