Marvel Snap temporada septiembre 2025: nuevas cartas, fecha de inicio y pase de Vision

Este mes vamos a conocer a la familia de Vision. No, no a Wanda y sus hijos. Su «otra familia». Marvel Snap va a dedicar la temporada, pase y nuevas cartas de septiembre de 2025 a Vision, su hija Viv y su perro Sparky.

Toda la información que compartimos a continuación está basada en la minería de datos publicada por por sitios como MarvelSnapZone. No es oficial y es posible que algunos datos cambien cuando la temporada finalmente esté en vivo.

¿Cuándo empieza la temporada de septiembre de 2025 en Marvel Snap?

La fecha y hora de inicio de la temporada será el martes 2 de septiembrede 2025 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) 1:00 p.m. (hora de México) 8:00 p.m. (hora de España). Terminará el martes 7 de octubre de 2025 a la misma hora.

Pase de temporada y carta de Viv Vision

Un nuevo pase que costará $47.500 pesos colombianos llegará junto a la nuevo temporada de Marvel Snap el 5 de agosto de 2025. Los jugadores que lo compren recibirán inmediatamente la nueva carta de Viv Vision y en niveles superiores podrán desbloquear variantes exclusivas para Vision y Nimrod, avatares, Créditos, Oro, Variantes misteriosas, dorsos de cartas, Potenciadores, bordes y Cofres del Coleccionista. Algunas de las recompensas se pueden conseguir en la ruta gratis, pero la nueva carta y las variantes son exclusivas de la ruta premium.

La versión Super Premium del pase, que es más cara, incluirá una la nueva carta Sparky, tres bordes de cartas ‘rojo cósmico’ y comenzará con 10 niveles ya completados.

Las nuevas cartas Viv Vision y Sparky que recibirán los compradores del pase también se podrá conseguir en la tienda de fichas del coleccionista a comienzos de la temporada de de octubre de 2025 en Marvel Snap. La variante exclusiva de ‘estilo ciberpunk’ para la carta de Viv Vision es exclusiva del nivel 50 del pase de septiembre.

Viv Vision (3/3) – Al comienzo de cada turno, dale a las cartas en tu mano +1 de poder si estás ganando aquí. Si no, se mueve a otra ubicación.

Sparky (2/1) – Activar: Dale a la última carta que moviste +3 de poder y muévela de regreso a su ubicación original.

Nuevas cartas para Marvel Snap en septiembre de 2025

Las siguientes cartas de series 5 nuevas se podrán conseguir a lo largo de la temporada. Estarán a la venta en la tienda de Fichas del Coleccionista, una cada martes, por 6000 fichas. También pueden salirnos en los paquetes de serie 5 de la temporada, los cuales tienen un costo de 5000 fichas.

Carta Serie Fecha Moira X Serie 5 2 de septiembre Bastion Serie 5 5 de septiembre Jim Hammond Human Torch Serie 5 16 de septiembre Warlock Serie 5 23 de septiembre Jocasta Serie 5 30 de septiembre

Moira X (1/2) – Cuando esta carta sea destruida, recibe una copia de tu mano inicial.

Bastion (4/3) – Al revelarse: Agrega copias de tus otras cartas aquí a tu mano. Su costo es 2 y su poder es 3.

Jim Hammond Human Torch (1/2) – Al comienzo de cada turno tiene +1 de poder por cada energía extra que tengas.

Warlock (3/3) – Activar: Le da a cada carta en tu mano -1 de costo por cada punto de energía no gastado.

Jocasta (3/4) – Activar: Inmediatamente activa los efectos de las demás cartas con efectos ‘Activar’ aquí (no consume la activación de esas cartas).

Las siguientes cartas nuevas de serie 4 también serán agregadas a Marvel Snap en la temporada de septiembre de 2025. Serán recompensas en los eventos por tiempo limitado. Serán agregadas a los sobres de la tienda del coleccionista en octubre.

Carta Serie Fecha Omega Sentinel Serie 4 10 de septiembre Awesome Andy Serie 4 10 de septiembre Super-Adaptoid Serie 4 23 de septiembre Danger Serie 4 23 de septiembre

Awesome Andy (2/1) – Activar: Dale a una de tus cartas en cada una de las otras ubicaciones +2 de poder

Super-Adaptoid (3/5) – Al revelarse: Roba el texto de una carta rival con efecto ‘Activar’ en esta ubicación.

Danger (4/6) – Activar: Destruye una carta enemiga aquí con menos poder.

Nuevas Ubicaciones

Industrias Stark (10 de septiembre) – Después del turno 4, divide +? poder entre las cartas aquí.

Kvch (1 de octubre) – Agrega una carta con efecto ‘Activar’ al azar para cada jugador.



Les recordamos que toda esta información sobre las nuevas cartas, ubicaciones y detalles de la temporada de septiembre de 2025 de Marvel Snap está basada en una versión beta y puede cambiar cuando finalmente llegue al juego.