Marvel Tokon Fighting Souls: actualizaciones, mejoras a la versión de PC y todo lo que sabemos sobre el futuro del juego

Ya ha pasado un mes desde que Marvel Tokon: Fighting Souls llegó al mercado y el director del título, Sekine (Kazuto «Pachi» Sekine), compartió un comunicado para abordar el estado actual del juego, pedir disculpas por los problemas de estabilidad presentados desde su lanzamiento en la versión de PC y detallar los planes que tiene el equipo de desarrollo para las próximas actualizaciones.

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¿Cuál es el futuro de Marvel Tokon: Fighting Souls?

El comunicado inicia con Arc System Works reconociendo los problemas que Marvel Tokon: Fighting Souls durante su lanzamiento en PC, al tiempo que el equipo se disculpó con los jugadores y confirmó que se están realizando progresos para solucionar estos inconvenientes. Sin embargo, no dieron una fecha definitiva para la llegada de la actualización que se enfoque en pulir estos problemas.

Por otro lado, la desarrolladora japonesa confirmó que detectó que los ataques desde desplazamientos aéreos (aerial dashes) o vuelo libre, a veces no se registraban correctamente o no se ejecutaban. Para solucionarlo, se ajustarán las ventanas de entrada para que los jugadores puedan ejecutar estos movimientos con mayor tranquilidad. Aunque actualmente existe un margen de búfer de 6 frames al mantener presionado un botón, el sistema se modificará para que las acciones se realicen incluso si el botón no se mantiene presionado en determinados casos. Para que estos ajustes sean lo más precisos posibles, ArcSys solicitó el apoyo de la comunidad para enviar comentarios y ejemplos sobre este particular a través de su portal de soporte en Zendesk.

Finalmente, aunque la visión original buscaba recrear el caos de las páginas de los cómics mediante la llamada frecuente de asistencias y cambios de personaje, el nivel de optimización alcanzado por la comunidad superó —como de costumbre— las expectativas iniciales. Es así que para mejorar este aspecto y reducir el tiempo de inactividad en el que los jugadores no pueden realizar acciones, se consideran ajustes como el incremento en los tiempos de recarga de ciertas asistencias y relevos. La dirección de este cambio busca que se pierda menos la presión al enemigo, al tiempo que se genera más espacio para el juego neutral.

¿Qué sabemos de los futuros cambios o actualizaciones de balance para Marvel Tokon: Fighting Souls?

En cuanto al equilibrio o balance de personajes, la prioridad del equipo de desarrollo sigue siendo solucionar los problemas técnicos del juego. Ya que, como el juego aún se encuentra en una fase de descubrimiento, diariamente se encuentran nuevas tácticas, técnicas y combinaciones de equipos. Por esta razón, sostienen que es demasiado pronto para lanzar un parche de balance para Marvel Tokon: Fighting Souls. Asimismo, debido a que los futuros cambios en las mecánicas de asistencias y relevos afectarán el balance general del juego, los ajustes a normales y movimientos de los personajes serán mínimas. Arc System Works planea implementar estos cambios en fechas que tengan el menor impacto posible en torneos importantes, incluyendo la fase clasificatoria del Arc World Tour.

¿Cuál es el porcentaje de victoria de los personajes de Marvel Tokon: Fighting Souls (Agosto – septiembre 2026)?

Estas cifras de porcentajes de victorias de los personajes de Marvel Tokon: Fighting Souls excluyen los resultados de enfrentamientos entre el mismo personaje (mirror matches) y muestran un rango estrecho y estable de variación entre los personajes que tiene el 48% y el 52%:

52%: Blade, Magik

Blade, Magik 51%: Peni Parker, Magneto, Loki, Star-Lord, Black Panther

Peni Parker, Magneto, Loki, Star-Lord, Black Panther 50%: Ms. Marvel, Storm, Iron Man, Danger, Doctor Doom, Carnage

Ms. Marvel, Storm, Iron Man, Danger, Doctor Doom, Carnage 49%: Captain America, Green Goblin, Spider-Man, Ghost Rider, Hulk

Captain America, Green Goblin, Spider-Man, Ghost Rider, Hulk 48%: Wolverine, Deadpool, Champion

Fuente: @MARVELTokon