Marvel Tokon: Fighting Souls, así pelea Phoenix Cyclops el primer personaje DLC del juego

La desarrolladora Arc System Works se encuentra lista para la llegada del primer personaje DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls. Phoenix Cyclops se sumará oficialmente al plantel de Marvel Tokon: Fighting Souls el próximo 2 de noviembre de 2026. Como parte de la previa de este esperado lanzamiento, el estudio japonés publicó una completa guía que detalla a fondo cómo pelea Phoenix Cyclops en el juego.

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Arturo Mercado Jr. continúa siendo la voz de Cíclope en Marvel Tokon: Fighting Souls para el español de nuestra región.

Tras la incorporación de Phoenix Cyclops, el juego tiene previsto recibir en el futuro a otros personajes como Thor (en su versión de Jane Foster), Venom y Jubilee. Sin embargo, toda la atención se centra ahora en conocer cómo funcionará en combate esta nueva incorporación.

¿Cómo pelea Phoenix Cyclops en Marvel Tokon: Fighting Souls?

A diferencia de la versión de Phoenix vista en Ultimate Marvel vs. Capcom 3, el funcionamiento de este luchador se aleja de la mecánica de dejar que la salud se agote con el medidor al máximo. Para acceder a su temida fase de transformación en Fénix Oscuro (Dark Phoenix). Es así que, Phoenix Cyclops debe recolectar recursos específicos conocidos como fragmentos solares (Solar Shards). Esto se logra de manera directa al impactar a los rivales utilizando ataques especiales como el Optic Blast.

Esta es la lista de movimientos de pelea de Phoenix Cyclops en Marvel Tokon: Fighting Souls.

Una vez que se han reunido los recursos necesarios, para activar su forma de Fénix Oscuro puede emplear movimientos específicos como Dark Phoenix Reborn, Dark Ascension o Tokon Assemble. Cabe destacar que esta transformación cuenta con dos limitaciones importantes: tiene una duración estrictamente temporal y solo puede activarse una única vez por ronda. Una vez que el tiempo del estado de Fénix Oscuro se agota, el personaje entra automáticamente en el llamado estado de ceniza (Ashen State). A pesar de lo llamativo que pueda sonar este concepto, en la práctica significa simplemente que las habilidades y poderes del luchador regresan al mismo estado en el que se encontraban al comenzar la ronda.

Fuente: PlayStation