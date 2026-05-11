Marvel Tokon: Fighting Souls, Doctor Doom y Ghost Rider liderarán los equipos restantes del juego que se desarrolla en el canon oficial

Recientemente, el medio japonés Famitsu compartió una entrevista que sostuvo con el equipo de desarrollo de Marvel Tokon: Fighting Souls. Esta charla, entre los desarrolladores y el medio japonés, se dio bajo el marco de EVO Japan 2026. Esta entrevista, Sony Interactive Entertainment y Arc System Works compartieron detalles sobre la identidad de los personajes que completarán el elenco inicial de Marvel Tokon: Fighting Souls.

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¿Quiénes serán los siguientes lideres de equipos en ser presentados para Marvel Tokon: Fighting Souls?

Según Takeshi Yamanaka y Kazutoshi Sekine, productor y director de Marvel Tokon: Fighting Souls respectivamente, Doctor Doom y Ghost Rider actuarán como líderes de sus propias agrupaciones. Doom encabezará un equipo conformado íntegramente por villanos, mientras que Ghost Rider, bajo su estatus de antihéroe, liderará el equipo de los «outlaws». Según los desarrolladores, los tres integrantes restantes de estas facciones se caracterizan por ser personajes «excéntricos». Es decir que tendrán un estilo de juego único y diferenciado del enfoque más tradicional de equipos como los «Fighting Avengers». Esperemos que con esto, Arc System Works nos quiera decir a todos que serán personajes inéditos en un juego de pelea que use a personajes de Marvel.

¿La historia de Marvel Tokon: Fighting Souls es canon en el universo de la casa de las ideas?

En la entrevista se confirmó que Marvel ha otorgado oficialmente al universo del juego la denominación de Tierra-358, integrando formalmente a Marvel Tokon: Fighting Souls en su multiverso. Adicionalmente, los jugadores podrán experimentar con el sombreador de estilo «japanimation» que ha hecho famoso a Arc System Works. Ya que, se ha incluido un «American Comic Shader» en el menú de configuración. Esta opción permite transformar la estética del juego para que los personajes luzcan como si hubieran salido directamente de las viñetas de un comic.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls?

Marvel Tokon: Fighting Souls llegará con localización y doblaje completo a mas de 10 idiomas incluido el español de Latinoamérica.

Marvel Tōkon: Fighting Souls, el próximo título de lucha 4v4 desarrollado por Arc System Works llegará el jueves 6 de agosto de 2026 para PlayStation 5 y PC. El anterior tráiler introdujo al primer equipo que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls llamado “Unbreakable X-Men”. Bajo el liderazgo de Storm (Tormenta), el equipo integra a Magik, quien combina esgrima y magia; Wolverine, centrado en combate físico y ataques a corta distancia con sus garras de adamantium; y Danger, una inteligencia artificial autónoma con armamento transformable.

Fuente: Famitsu