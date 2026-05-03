Marvel Tokon: Fighting Souls, Hulk y Black Panther forman el equipo de los Avengers junto a Iron Man y el Capitán América

Durante el día final de EVO Japan 2026, Takeshi Yamanaka, productor de Arc System Works, anunció la formación oficial del tercer equipo de Marvel Tokon: Fighting Souls, los Fighting Avengers. A los previamente confirmados Capitán América e Iron Man, se unen ahora Hulk y Black Panther para completar esta escuadra. El anuncio también reveló el escenario de Wakanda y presentó a «The Champion», un Primigenio del Universo que ha organizado un torneo en la Tierra buscando oponentes dignos, bajo la amenaza de destruir el planeta si no queda satisfecho con el nivel de combate.

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¿Cómo pelean Hulk y Black Panther en Marvel Tokon: Fighting Souls?

Los nuevos integrantes presentan estilos de combate únicos basados en sus historias de origen dentro del juego. Hulk, quien vive exiliado en Savage Land, utiliza una mecánica llamada «Gamma Gauge»; al acumular ira y completar este medidor, entra en estado «Gamma Rage», lo que aumenta drásticamente su velocidad y fuerza para ejecutar ataques devastadores. Su diseño, que incluye armadura de huesos de dinosaurio, la cual refleja un estilo de pelea salvaje y directo enfocado en el poder bruto.

Por otra parte, Shuri como la nueva Black Panther, tiene un estilo de pelea más acrobático. Este utiliza la «lanza de Bashenga» para dominar el rango medio. Su principal ventaja a la hora de pelear es la habilidad «Bast’s Blessing», un recurso de movilidad que consume una barra dedicada. Además esta habilidad le permite realizar desplazamientos rápidos en múltiples direcciones. Esta técnica puede cancelarse desde otros ataques, facilitando la creación de combos variados y juegos de presión para abrumar a los oponentes a corta distancia.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls?

Marvel Tokon: Fighting Souls llegará con localización y doblaje completo a mas de 10 idiomas incluido el español de Latinoamérica.

Marvel Tōkon: Fighting Souls, el próximo título de lucha 4v4 desarrollado por Arc System Works llegará el jueves 6 de agosto de 2026 para PlayStation 5 y PC. El anterior tráiler introdujo al primer equipo que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls llamado “Unbreakable X-Men”. Bajo el liderazgo de Storm (Tormenta), el equipo integra a Magik, quien combina esgrima y magia; Wolverine, centrado en combate físico y ataques a corta distancia con sus garras de adamantium; y Danger, una inteligencia artificial autónoma con armamento transformable.

Fuente: PlayStation