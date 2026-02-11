Marvel Tokon: Fighting Souls, la descripción de Steam revela cuántos personajes tendrá el juego

Una reciente actualización en la tienda de Steam ha revelado detalles sobre el contenido que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls, el próximo juego de pelea desarrollado por Arc System Works. Tras ocho meses de silencio por parte de la desarrolladora, y misteriosamente a unos días del recién anunciado State of Play de febrero de 2026, fue confirmada la cantidad de personajes que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls desde su lanzamiento.

¿Cuál será la cantidad de personajes jugables que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls desde su lanzamiento?

La información oficial de Marvel Tokon: Fighting Souls en la tienda de Steam ha confirmado que el juego tendrá un total de 20 personajes extradidos directamente del universo Marvel disponibles desde el primer día. Adicionalmente, la descripción del juego especifica que Marvel Tokon: Fighting Souls mantendrá una estructura de combate de 4 contra 4, junto a la demás información que ya todos conocemos. Hasta la fecha, Arc System Works solo ha presentado oficialmente a ocho personajes: Captain America, Iron Man, Storm, Doctor Doom, Star-Lord, Ms. Marvel, Spider-Man y Ghost Rider.

¿Cuándo habrá nuevas noticias sobre Marvel Tokon: Fighting Souls?

Con la reciente actualización del espacio del juego en Steam después del anuncio del State of Play por parte de PlayStation, lo más seguro es que el jueves 12 de febrero conozcamos nuevos detalles sobre Marvel Tokon: Fighting Souls. Es muy probable que la información que se comparta sobre el juego de pelea de Arc System Works con personajes de Marvel no sea la fecha de lanzamiento. Sin embargo, la actividad de Marvel Tokon: Fighting Souls en Steam podría estar preparando el terreno para la llegada de un periodo de prueba adicional, el cual tenga en cuenta en esta ocasión a los jugadores de Steam.

¿Son 20 personajes muy pocos para un juego de 4 Vs.4?

Las recientes declaraciones de Riot Games sobre 2XKO han puesto sobre la mesa el tema de la cantidad de personajes que es aceptable en el lanzamiento de un juego de pelea. En especial si este tiene como mecánica principal de combate la lucha simultánea de más de un personaje. Ya que una de las mayores críticas sobre estos juegos, cuando tienen grupos de personajes jugables pequeños, es que las peleas se repiten y esto puede cansar o aburrir a sus fanáticos con facilidad.

Si comparamos esta situación con la de Marvel Tokon: Fighting Souls, una plantilla de 20 personajes se considera compacta, especialmente para un formato que plantea Arc System Works, donde se enfrentan grupos de cuatro personajes. No obstante, este no es el mayor problema del juego. Ya que la comunidad, al no encontrar cambios en la beta anterior, sentó su voz de protesta y preocupación. Así que todos los ojos están puestos en lo que se pueda anunciar de Marvel Tokon: Fighting Souls en el State of Play del 12 de febrero.

Otros detalles de Marvel Tokon: Fighting Souls compartidos

Además del número de personajes disponibles desde el lanzamiento, la actualización en la tienda de Steam de Marvel Tokon: Fighting Souls confirmó que los usuarios de PC requerirán obligatoriamente una cuenta de PlayStation Network para acceder a las funciones en línea. Además, el juego tendrá un “Modo Episodio” para un solo jugador, enfocado en la historia de los equipos.