Marvel Tokon: Fighting Souls, la segunda beta para PlayStation 5 ya tiene fecha y registros abiertos

Durante el State of Play Japan de noviembre del 2025, Arc System Works presentó un nuevo adelanto de Marvel Tokon: Fighting Souls, el cual revela un nuevo periodo de prueba para los usuarios de PlayStation 5 y todo el contenido inédito que podrán probar en este nuevo periodo de tiempo.

¿Cuándo es y cómo participar a la segunda beta cerrada de Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Si bien por el momento solo se conoce que la segunda beta de Marvel Tōkon: Fighting Souls estará disponible en PlayStation 5, el tráiler confirma que por un periodo de 72 horas, del 5 al 7 de diciembre. Aquellos que sean seleccionados podrán jugar sin parar Marvel Tokon: Fighting Souls. Para inscribirse en la segunda beta cerrada de Marvel Tōkon: Fighting Souls solo deben seguir el siguiente enlace o agregando el juego su lista de deseados de nuestra cuenta de PlayStation Network.

¿Personajes y contenido que tendrá la segunda beta de Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Esta nueva beta amplía el contenido de la primera prueba, incorporando a Spider-Man y al Ghost Rider de Robbie Reyes como dos de los ocho personajes disponibles en este segundo periodo de prueba de Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Personajes disponibles en la segunda beta cerrada de Marvel Tōkon: Fighting Souls:

Captain America

Iron Man

Star-Lord

Doctor Doom

Storm

Ms. Marvel

Spider-Man

Ghost Rider

Además, de los dos nuevos personajes disponibles se introducirán dos nuevos escenarios repletos de referencias del universo Marvel. La X-Mansion y Savage Land, son las dos nuevas áreas de combate que se unen a la arena de la ciudad de Nueva York.

Los participantes podrán explorar las salas en línea de hasta 64 jugadores usando avatares Chibi de los personajes, participar en una batalla de inicio contra la CPU para dominar las mecánicas básicas y hacer uso del modo espectador para ver los combates. Aunque la beta solo estará disponible para usuarios de PS5 se supone que una versión para PC llegará más adelante).

¿Cómo se juega Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Marvel Tōkon: Fighting Souls es un juego de pelea con batallas de equipos de 4 contra 4 que se enfrentan en combates al mejor de cinco rondas. Una de las particularidades más destacadas es que los personajes comparten una barra de vida, (Vital Gauge). Las peleas en Marvel Tōkon: Fighting Souls inician en un formato de 2 contra 2 y para convocar a los aliados restantes, los jugadores deben realizar agarres, perder una ronda o ejecutar movimientos que desencadenan transiciones de escenario. Estas transiciones llevan físicamente a los personajes a donde se encuentran sus compañeros de equipo. Adicionalmente, cada vez que un aliado se une a nuestro equipo, aumenta la vida, las funciones de asistencia y la barra de habilidades (Skill Gauge). Para conocer cómo jugar Marvel Tōkon: Fighting Souls, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal de Marvel Tōkon: Fighting Souls en YouTube