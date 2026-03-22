Marvel Tokon: Fighting Souls: Penny Parker, Star-Lord, Ms. Marvel y Spider-Man forman el equipo The Amazing Guardians

Durante el último día del Arc World Tour 2025-2026, se revelaron nuevos detalles sobre el próximo juego de pelea desarrollado por Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls. Tras la reciente presentación del equipo de los X-Men, los responsables del proyecto presentaron —con un nuevo tráiler— al equipo The Amazing Guardians, una agrupación enfocada en la protección del multiverso que integra a Star-Lord, Ms. Marvel y Spider-Man con Penny Parker, personaje que ha sido introducido en el nuevo adelanto.

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¿Cómo pelea Penny Parker en Marvel Tokon: Fighting Souls?

El segundo equipo de Marvel Tokon: Fighting Souls llamado The Amazing Guardians, está liderado por Spider-Man y cuenta con la participación de Star-Lord, Ms. Marvel y Peni Parker. Personaje que ha ganado notoriedad recientemente por su aparición en las películas protagonizadas por Miles Morales. Peni opera un mecha de diseño arácnido que, a pesar de su volumen, mantiene una movilidad ágil dentro del campo de batalla. El estilo de pelea de Peni Parker en Marvel Tokon: Fighting Souls se basa en el uso de herramientas de largo alcance y tamaño.

Entre los movimientos de pelea de Penny Parker que vimos en el tráiler destacamos sus proyectiles y explosivos. Estos dispositivos mecánicos le servirá a Penny para controlar el espacio. Adicionalmente el uso de telarañas le ayudan a restringir el de movimiento del enemigo. Además, la gestión de distancia con sus herramientas le podrá dar la ventaja a la hora de atacar al rival. Además de la presentación de Peni, el material mostrado permitió observar movimientos inéditos para el resto de los integrantes. Destaca el uso de la nave The Milano por parte de Star-Lord como parte de sus mecánicas activas en combate.

El equipo The Amazing Guardians tendrá un escenario inspirado en Knowhere, una ubicación recurrente en las historias de corte cósmico de Marvel, la cual en el UCM es la base de los Guardianes de la Galaxia.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls?

Marvel Tokon: Fighting Souls llegará con localización y doblaje completo a mas de 10 idiomas incluido el español de Latinoamérica.

Marvel Tōkon: Fighting Souls, el próximo título de lucha 4v4 desarrollado por Arc System Works llegará el jueves 6 de agosto de 2026 para PlayStation 5 y PC. El anterior tráiler introdujo al primer equipo que tendrá Marvel Tokon: Fighting Souls llamado “Unbreakable X-Men”. Bajo el liderazgo de Storm (Tormenta), el equipo integra a Magik, quien combina esgrima y magia; Wolverine, centrado en combate físico y ataques a corta distancia con sus garras de adamantium; y Danger, una inteligencia artificial autónoma con armamento transformable.

Fuente: Marvel Tokon: Fighting Souls en YouTube