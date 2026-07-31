Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego

Marvel Tōkon: Fighting Souls llega al PlayStation 5 y PC el 6 de agosto y a menos de una semana de su lanzamiento se ha filtrado la lista completa de trofeos del juego. La información, como es costumbre en estas filtraciones incluye el trofeo de Platino o logro más raro. Lo que significa que de ser cierta la filtración. la descripción de los logros o trofeos revela varias de las recompensas ocultas de Marvel Tōkon: Fighting Souls. Cabe resaltar, que al tratarse de una filtración y no de algo oficial, debe tratarse esta filtración con cautela. Ya que ni Sony Interactive Entertainment ni Arc System Works la han confirmado oficialmente.
Lista de los 39 logros o trofeos de Marvel Tōkon: Fighting Souls
Según el reporte, la estructura de recompensas exige completar todos los desafíos del título para obtener el galardón principal, además de superar modos de historia, desafíos de combate e interactuar con funciones en línea y sociales.
Platino
- Champion of the Universe: Obtén todos los demás trofeos.
Oro
- The Watcher (Oculto): Completa todos los episodios.
- Deadpool Saves the Tōkon Universe (Oculto): Desbloquea todos los comandos secretos en la Lista de Comandos usando a Deadpool.
- Champion Buster: Completa el Champion Course en All-Star Arena.
- I Can Do This All Day: Termina 500 batallas (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
Plata
- Avengers, Assemble!: Completa el escenario Fighting Avengers en el modo Episodio.
- To Me, My X-Men!: Completa el escenario Unbreakable X-Men en el modo Episodio.
- With Great Power Comes Great Responsibility: Completa el escenario Amazing Guardians en el modo Episodio.
- To Hell and Back: Completa el escenario Samurai Outriders en el modo Episodio.
- Kneel Before Doom!: Completa el escenario Knights of Doom en el modo Episodio.
- Weapon X: Completa 100 desafíos de combos en Character Lessons.
Bronce
- Perfect Timing! (Oculto): Asesta con éxito un Perfect Reflect durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Sidekick!: Asesta con éxito 100 acciones de Assist durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Super Assemble!: Asesta con éxito Super Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Tōkon Assemble!: Asesta con éxito Tōkon Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Saw It Coming a Mile Away: Asesta con éxito 10 Assemble Counters durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Crossover Event: Asesta con éxito Crossover 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Right Back Atcha!: Asesta con éxito Crossover Reflect 5 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
Más trofeos de Bronze
- The Prelude to Battle: Completa la Startup Battle.
- Combo Aficionado: Completa 10 desafíos de combos en Character Lessons.
- Everybody Needs a Hobby: Personaliza tu avatar.
- Roll the Tape!: Ve cualquier repetición.
- New World: Entra al Lobby en línea.
- It’s Showtime: Derrota al Promoter en los episodios.
- Heart of a Champion: Completa cualquier curso en All-Star Arena.
- This is Where the Fun Begins: Termina una batalla en Versus.
- Ragnarok: Gana una partida en Arcadia Rumble.
- Best. Activity. Ever.: Juega una Actividad dentro del Lobby Abierto.
- Welcome to the Danger Room: Crea una sala en Room Match.
- Ranking Up Without Fear: Termina una partida igualada (Ranked Match).
- Let’s Take It Easy: Termina 10 partidas casuales (Casual Matches).
- Your Very Own Stamp of Approval: Usa un Sticker.
- Following in Their Footsteps: Sigue a un jugador.
- Mashers Unite!: Asesta con éxito 100 Link Attacks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- To the Sky!: Asesta con éxito 10 Slam Launchers durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Wall Breaker: Activa 10 Breaks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Super Human Precision: Asesta con éxito 10 Super Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- The Ultimates: Asesta con éxito 10 Ultimate Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
- Smash!: Asesta con éxito Assemble Smash 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
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Via: Reddit