Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego

Marvel Tōkon: Fighting Souls llega al PlayStation 5 y PC el 6 de agosto y a menos de una semana de su lanzamiento se ha filtrado la lista completa de trofeos del juego. La información, como es costumbre en estas filtraciones incluye el trofeo de Platino o logro más raro. Lo que significa que de ser cierta la filtración. la descripción de los logros o trofeos revela varias de las recompensas ocultas de Marvel Tōkon: Fighting Souls. Cabe resaltar, que al tratarse de una filtración y no de algo oficial, debe tratarse esta filtración con cautela. Ya que ni Sony Interactive Entertainment ni Arc System Works la han confirmado oficialmente.

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Lista de los 39 logros o trofeos de Marvel Tōkon: Fighting Souls

Según el reporte, la estructura de recompensas exige completar todos los desafíos del título para obtener el galardón principal, además de superar modos de historia, desafíos de combate e interactuar con funciones en línea y sociales.

Platino

Champion of the Universe: Obtén todos los demás trofeos.

Oro

The Watcher (Oculto): Completa todos los episodios.

Completa todos los episodios. Deadpool Saves the Tōkon Universe (Oculto): Desbloquea todos los comandos secretos en la Lista de Comandos usando a Deadpool.

Desbloquea todos los comandos secretos en la Lista de Comandos usando a Deadpool. Champion Buster: Completa el Champion Course en All-Star Arena.

Completa el Champion Course en All-Star Arena. I Can Do This All Day: Termina 500 batallas (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Plata

Avengers, Assemble!: Completa el escenario Fighting Avengers en el modo Episodio.

Completa el escenario Fighting Avengers en el modo Episodio. To Me, My X-Men!: Completa el escenario Unbreakable X-Men en el modo Episodio.

Completa el escenario Unbreakable X-Men en el modo Episodio. With Great Power Comes Great Responsibility: Completa el escenario Amazing Guardians en el modo Episodio.

Completa el escenario Amazing Guardians en el modo Episodio. To Hell and Back: Completa el escenario Samurai Outriders en el modo Episodio.

Completa el escenario Samurai Outriders en el modo Episodio. Kneel Before Doom!: Completa el escenario Knights of Doom en el modo Episodio.

Completa el escenario Knights of Doom en el modo Episodio. Weapon X: Completa 100 desafíos de combos en Character Lessons.

Bronce

Perfect Timing! (Oculto): Asesta con éxito un Perfect Reflect durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito un Perfect Reflect durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Sidekick!: Asesta con éxito 100 acciones de Assist durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 100 acciones de Assist durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Super Assemble!: Asesta con éxito Super Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito Super Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Tōkon Assemble!: Asesta con éxito Tōkon Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito Tōkon Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Saw It Coming a Mile Away: Asesta con éxito 10 Assemble Counters durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 10 Assemble Counters durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Crossover Event: Asesta con éxito Crossover 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito Crossover 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Right Back Atcha!: Asesta con éxito Crossover Reflect 5 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Más trofeos de Bronze

The Prelude to Battle: Completa la Startup Battle.

Completa la Startup Battle. Combo Aficionado: Completa 10 desafíos de combos en Character Lessons.

Completa 10 desafíos de combos en Character Lessons. Everybody Needs a Hobby: Personaliza tu avatar.

Personaliza tu avatar. Roll the Tape!: Ve cualquier repetición.

Ve cualquier repetición. New World: Entra al Lobby en línea.

Entra al Lobby en línea. It’s Showtime: Derrota al Promoter en los episodios.

Derrota al Promoter en los episodios. Heart of a Champion: Completa cualquier curso en All-Star Arena.

Completa cualquier curso en All-Star Arena. This is Where the Fun Begins: Termina una batalla en Versus.

Termina una batalla en Versus. Ragnarok: Gana una partida en Arcadia Rumble.

Gana una partida en Arcadia Rumble. Best. Activity. Ever.: Juega una Actividad dentro del Lobby Abierto.

Juega una Actividad dentro del Lobby Abierto. Welcome to the Danger Room: Crea una sala en Room Match.

Crea una sala en Room Match. Ranking Up Without Fear: Termina una partida igualada (Ranked Match).

Termina una partida igualada (Ranked Match). Let’s Take It Easy: Termina 10 partidas casuales (Casual Matches).

Termina 10 partidas casuales (Casual Matches). Your Very Own Stamp of Approval: Usa un Sticker.

Usa un Sticker. Following in Their Footsteps: Sigue a un jugador.

Sigue a un jugador. Mashers Unite!: Asesta con éxito 100 Link Attacks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 100 Link Attacks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). To the Sky!: Asesta con éxito 10 Slam Launchers durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 10 Slam Launchers durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Wall Breaker: Activa 10 Breaks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Activa 10 Breaks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Super Human Precision: Asesta con éxito 10 Super Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 10 Super Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). The Ultimates: Asesta con éxito 10 Ultimate Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Asesta con éxito 10 Ultimate Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento). Smash!: Asesta con éxito Assemble Smash 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Via: Reddit