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Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego

La descripción de algunos de los 39 trofeos revela algunos secretos de la versión final de Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

Marvel Tōkon: Fighting Souls llega al PlayStation 5 y PC el 6 de agosto y a menos de una semana de su lanzamiento se ha filtrado la lista completa de trofeos del juego. La información, como es costumbre en estas filtraciones incluye el trofeo de Platino o logro más raro. Lo que significa que de ser cierta la filtración. la descripción de los logros o trofeos revela varias de las recompensas ocultas de Marvel Tōkon: Fighting Souls. Cabe resaltar, que al tratarse de una filtración y no de algo oficial, debe tratarse esta filtración con cautela. Ya que ni Sony Interactive Entertainment ni Arc System Works la han confirmado oficialmente.

Contenido:

Lista de los 39 logros o trofeos de Marvel Tōkon: Fighting Souls

Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego

Según el reporte, la estructura de recompensas exige completar todos los desafíos del título para obtener el galardón principal, además de superar modos de historia, desafíos de combate e interactuar con funciones en línea y sociales.

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Platino

  • Champion of the Universe: Obtén todos los demás trofeos.

Oro

  • The Watcher (Oculto): Completa todos los episodios.
  • Deadpool Saves the Tōkon Universe (Oculto): Desbloquea todos los comandos secretos en la Lista de Comandos usando a Deadpool.
  • Champion Buster: Completa el Champion Course en All-Star Arena.
  • I Can Do This All Day: Termina 500 batallas (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Plata

  • Avengers, Assemble!: Completa el escenario Fighting Avengers en el modo Episodio.
  • To Me, My X-Men!: Completa el escenario Unbreakable X-Men en el modo Episodio.
  • With Great Power Comes Great Responsibility: Completa el escenario Amazing Guardians en el modo Episodio.
  • To Hell and Back: Completa el escenario Samurai Outriders en el modo Episodio.
  • Kneel Before Doom!: Completa el escenario Knights of Doom en el modo Episodio.
  • Weapon X: Completa 100 desafíos de combos en Character Lessons.

Bronce

  • Perfect Timing! (Oculto): Asesta con éxito un Perfect Reflect durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Sidekick!: Asesta con éxito 100 acciones de Assist durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Super Assemble!: Asesta con éxito Super Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Tōkon Assemble!: Asesta con éxito Tōkon Assemble 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Saw It Coming a Mile Away: Asesta con éxito 10 Assemble Counters durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Crossover Event: Asesta con éxito Crossover 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Right Back Atcha!: Asesta con éxito Crossover Reflect 5 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).

Más trofeos de Bronze

  • The Prelude to Battle: Completa la Startup Battle.
  • Combo Aficionado: Completa 10 desafíos de combos en Character Lessons.
  • Everybody Needs a Hobby: Personaliza tu avatar.
  • Roll the Tape!: Ve cualquier repetición.
  • New World: Entra al Lobby en línea.
  • It’s Showtime: Derrota al Promoter en los episodios.
  • Heart of a Champion: Completa cualquier curso en All-Star Arena.
  • This is Where the Fun Begins: Termina una batalla en Versus.
  • Ragnarok: Gana una partida en Arcadia Rumble.
  • Best. Activity. Ever.: Juega una Actividad dentro del Lobby Abierto.
  • Welcome to the Danger Room: Crea una sala en Room Match.
  • Ranking Up Without Fear: Termina una partida igualada (Ranked Match).
  • Let’s Take It Easy: Termina 10 partidas casuales (Casual Matches).
  • Your Very Own Stamp of Approval: Usa un Sticker.
  • Following in Their Footsteps: Sigue a un jugador.
  • Mashers Unite!: Asesta con éxito 100 Link Attacks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • To the Sky!: Asesta con éxito 10 Slam Launchers durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Wall Breaker: Activa 10 Breaks durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Super Human Precision: Asesta con éxito 10 Super Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • The Ultimates: Asesta con éxito 10 Ultimate Skills durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
  • Smash!: Asesta con éxito Assemble Smash 10 veces durante la batalla (excluyendo el modo Versus fuera de línea y Entrenamiento).
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Via: Reddit

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