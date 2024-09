Marvel Vs. Capcom: Fighting Collection: Arcade Classics – Reseña

Hoy en día en la industria de los videojuegos es muy común ver colaboraciones con otras franquicias de la industria, o incluso con algunas provenientes de otros medios de entretenimiento. Sin embargo, en 1993 esto era extraño. Es aquí cuando la colaboración entre Capcom y Marvel inició con el lanzamiento del juego beat ‘em up de para arcade The Punisher. 31 años han pasado desde el lanzamiento de este juego y Capcom ha querido darle a esta legendaria sociedad el mismo tratamiento que a Street Fighter. Es así que en nuestra reseña de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics conoceremos todo lo que esta colección tiene para preservar el legado de una de las franquicias de juegos de pelea más queridas por la comunidad.

Del génesis a la gloria de la franquicia Marvel Vs. Capcom

Antes de hablar de la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics recordemos los juegos que la componen en orden de lanzamiento:

The Punisher (1993)

(1993) X-Men Children of the Atom (1994)

(1994) Marvel Super Heroes (1995)

(1995) X-Men Vs. Street Fighter (1996)

(1996) Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (1997)

(1997) Marvel Vs. Capcom Clash of Super Heroes (1998)

(1998) Marvel Vs. Capcom 2 New Age of Heroes (2000)

La selección de juegos en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un viaje a través de la evolución de esta icónica franquicia de juegos de lucha. Es un gran gesto que en esta colección se incluya The Punisher, no solo porque es un excelente juego dentro de su género, sino también porque es el título —que como resaltamos al principio— lo inició todo. En cuanto a los juegos de pelea, en la colección vemos los inicios de la franquicia Vs. de Capcom. Desde X-Men: Children of the Atom y Marvel Super Heroes, que sentaron las bases del crossover entre estos dos universos, hasta la culminación en el frenético y legendario Marvel vs. Capcom 2, título que elevo los números de fanáticos de esta franquicia gracias a la escena competitiva que a lo largo de estas dos décadas ha dejado momentos impresionantes.

Las bandas sonoras de los juegos también incluyen algunas de las canciones que no estuvieron presentes en el lanzamiento internacional.

X-Men: Children of the Atom destaca por sus combos aéreos y la animación de los personajes. Marvel Super Heroes introduce el sistema de Gemas del Infinito, añadiendo una capa estratégica y de personalización a los combates. X-Men vs. Street Fighter fue el primer gran crossover entre estos dos mundos, con personajes como Ryu y Cíclope luchando codo a codo. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter continúa esta tendencia, ampliando las obras de Marvel con representación en el juego con personajes como Spider-Man y Chun-Li por el lado del juego de Capcom.

Detalles llenos de nostalgia

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes introduce combates de 2 contra 2 y asistencias, aumentando el caos y sentando con firmeza el camino definitivo que tomaría la franquicia. Finalmente, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes se corona como el pináculo de la saga, con su enorme plantel de personajes, jugabilidad frenética y combos espectaculares que han sido inspiración para otros juegos.

Cada juego cuenta con los stickers informativos que se incluian en cada cabinet arcade original.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection no se limita a ser una simple emulación de juegos antiguos. Ya que Incluye características modernas como modos de entrenamiento para cada juego con visor de hitbox y todas las demás características de un modo entrenamiento de un juego de pelea moderno, claro está, con algunas limitantes entendibles. El juego en línea cuenta con rollback netcode para una experiencia fluida, y la posibilidad de elegir entre versiones regionales de los juegos. También se destaca la inclusión de «desafíos» para cada juego, lo cual incentivan a los jugadores a explorar a fondo cada título.

El modo entranmiento cuenta con opciones para simular diferentes tipos de conecxión. El juego tambien cuenta con una lista de movimientos detallada para cada personaje.

Uno de los puntos clave de cualquier colección de clásicos es mantener la fidelidad a los juegos originales. En este aspecto, Marvel vs. Capcom Fighting Collection ha hecho un buen trabajo. Los diferentes títulos que componen la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics se ejecutan a 60 fps. Además, cada uno cuenta con hasta ocho filtros para y varios marcos para personalizar nuestra experiencia. Aquellos que gusten ver los juegos con su relación aspecto original —o si de lo contrario quieren jugar en toda su pantalla— también lo pueden hacer. Ya que, en la colección se incluyen varias configuraciones para la ventana de los juegos.

Un legado que Capcom quiere exaltar con un mayor cuidado a la jugabilidad

Mientras esperamos un combate en línea en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics podemos esperar jugando o explorando el museo del juego.

El enfoque en la competencia o juego en línea es algo que se le agradece mucho a Capcom. Esto debido a que anteriores colecciones no contaban con este detalle. Sin embargo, para una franquicia con el peso que tiene en la historia del género y de la industria misma, el modo museo de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ha desaprovechado una oportunidad de oro para plasmar el legado del juego de Capcom. El modo museo de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics se limita a ser una simple galería de imágenes, de las cuales algunas destacan por ofrecer una mirada en el desarrollo y la evolución de la saga. No obstante, con la historia y el peso de esta franquicia en el género se echan de menos contenidos como los vistos en Samurai Shodown: NeoGeo Collection (Reseña).

