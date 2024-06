Marvel vs. Capcom Fighting Collection llegará en el 2024

Durante el Nintendo Direct de junio del 2024, Capcom presentó una nueva colección de juegos que nadie tenía en el radar por los típicos líos de licencias. Esta colección reúne varios de los juegos de Capcom con personajes de Marvel Comics.

¿Cuáles son los juegos que incluye Marvel vs. Capcom Fighting Collection?

El juego incluirá juego en línea con ‘rollback’ netcode y un modo entrenamiento con vista de ‘hitboxes’. Un gran agregado para los monstruos del laboratorio de la comunidad.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una recopilación de siete juegos clásicos que marcaron un hito en la historia del género y aún son muy recordados por la comunidad. La colección estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a finales de este año. La colección incluye X-Men vs. Street Fighter. Este juego fue el primer ‘crossover’ oficial entre X-Men y Street Fighter. El título es muy importante. Ya que sentó las bases para lo que sería Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes y posteriormente la formula maduró en Marvel vs. Capcom 2 y 3. Este último título sigue siendo un favorito entre los fanáticos de los juegos de lucha e hizo parte de los juegos oficiales de EVO 2023, el torneo de juegos de pelea más importante del año.

Como sorpresa para los jugadores, Marvel vs. Capcom Fighting Collection también incluirá el juego The Punisher. Este es un beat ‘em up protagonizado por el antihéroe de Marvel que llegó al mercado en arcade (CP System Dash) y en consolas para Sega Genesis (Mega Drive) en 1993 y 1994 respectivamente.

Lista de los siete juegos incluidos en la Marvel vs. Capcom Fighting Collection:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Fuente: canal oficial de Capcom Latinoamérica en YouTube.