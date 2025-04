Marvel vs. Capcom Fighting Collection: todos los cambios de la nueva actualización

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ha recibido una importante actualización, la cual introduce el esperado modo Versus local para todos los juegos, entre otros cambios para cada uno de los títulos de la colección. Por ejemplo, para X-Men vs. Street Fighter, se añade la selección entre tres versiones o Marvel vs. Capcom 2 se beneficia de una nueva configuración de resolución con opciones de escalado variables según la plataforma (hasta 4x en PC) y una serie de correcciones de errores que afectan a personajes y mecánicas específicas.

Además de las mejoras en los juegos individuales, la actualización incorpora nuevo contenido general para la colección, incluyendo una obra de arte original de Shinkiro y cuatro nuevos remixes de temas musicales Cap-Jams, accesibles en la galería.

¿Cuáles son todos los cambios que introduce la nueva actualización de Marvel vs. Capcom Fighting Collection?

Nuevas Funciones

Todos los Títulos

Se añadió el Modo Versus. Acerca del Modo Versus Pelea en partidas offline contra un segundo jugador o la CPU. Las reglas de la partida se pueden cambiar en el menú versus de cada juego. Museo > Música

Se añadieron cuatro canciones nuevas. Museo > Galería

Se añadió una nueva pieza de arte.

X-Men vs. Street Fighter

Se añadió la habilidad de cambiar entre versiones del juego. Están disponibles las versiones 961023, 964001 y 960910. Nota: La versión 961023 se utilizará para partidas casuales y clasificatorias.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Se añadió una configuración de resolución. Acerca de la Resolución Esta configuración aumenta la calidad visual de los personajes del juego, los objetos de fondo y los elementos de la interfaz de usuario. Nota: Las versiones de PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One tienen las siguientes opciones de resolución disponibles: original y x2. La versión de Steam tiene las siguientes opciones de resolución disponibles: original, x2, x3 y x4.

Se añadió la selección de personaje aleatorio. Al mantener presionada una dirección antes de seleccionar un personaje, tu personaje se seleccionará al azar.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Se corrigió el problema por el cual el juego se detenía bajo ciertas condiciones al usar el movimiento Poder del Guantelete de Thanos.

Se corrigió el problema por el cual el juego se congelaba al usar el movimiento Campo Psicótico de M. Bison bajo ciertas condiciones.

Se corrigió el problema por el cual el comportamiento del fantasma cambiaba al usar el ataque Fantôme de Ruby Heart bajo ciertas condiciones.

Se corrigió el problema por el cual la posición de Rogue cambiaba de forma no natural al usar su HK de pie.

Se implementaron otras correcciones misceláneas.

Fuente: Capcom