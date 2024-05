Marvelous Game Showcase 2024: Farmagia, Daemon X Machina y más anuncios

Junto al State of Play de mayo del 2024 y la Silent Hill Transmition se presentó también el Marvelous Game Showcase 2024. En este evento en línea, la desarrolladora japonesa Marvelous Entertainment presentó una serie de anuncios y actualizaciones de los juegos que saldrán en lo que queda del 2024 y en algún momento del siguiente posiblemente.

¿Cuáles fueron los anuncios más relevantes del Marvelous Game Showcase 2024?

Farmagia

Un juego de acción y aventura con personajes diseñados por el ‘popular artista’magaka’ Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero). Farmagia es protagonizado por Ten y sus amigos Arche, Chica y Lookie-Loo. Según fue anunciado en Marvelous Game Showcase 2024, el juego está programado para un lanzamiento global en algún momento del 2024.

Nuevo juego de la franquicia Story of Seasons

Durante el Marvelous Game Showcase 2024 pudimos ver una pequeña actualización del nuevo juego de la saga Story of Seasons. En este juego, los jugadores podrán usar un planeador para explorar el mundo. Adicionalmente, Marvelous comentó que esta nueva entrega tendrá un mayor enfoque en el multijugador, un clima más realista y mascotas como perros y gatos. El nuevo juego de la franquicia Story of Seasons aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. Sin embargo, el trailer y la información compartida como parte de los anuncios del Marvelous Game Showcase 2024 nos ha ofrecido un vistazo a sus características.

Rune Factory Project Dragon

Marvelous también se encuentra desarrollando un nuevo título de la franquicia Rune Factory. Esta es conocida por combinar elementos de RPG y de simulación de vida con combate. En Rune Factory Project Dragon —nombre provisional del título— los jugadores pueden elegir entre dos protagonistas. Estos son Subaru y Kaguya, quienes usan armas como espadas, arcos, paraguas y talismanes. Por el momento, Rune Factory Project Dragon se encuentra en etapa de desarrollo y se desconoce su fecha de lanzamiento o plataformas a las que llegará.

Daemon X Machina: Titanic Scion

La secuela del juego de acción de mechas Daemon X Machina fue presentada el año pasaro. Sin embargo, el anuncio de Daemon X Machina: Titanic Scion en el Marvelous Game Showcase 2024 solo puede ser considerado como una actualización. Ya que, la única información más allá de la ambientación y el estilo visual, no reveló jugabilidad, y fecha de lanzamiento del juego.

Fuente: canal oficial de Marvelous Games en YouTube.