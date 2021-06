Uno de los encantos de la enorme variedad de trajes que nos ofrece este juego de Crystal Dynamics es vestir a sus personajes con atuendos icónicos de los cómics, series animadas y películas. Sin embargo, las apariencias originales se pueden robar el ‘show’ con facilidad. Este es el caso con los impresionantes trajes estilo ‘steampunk’ que comienzan a llegar esta semana a Marvel’s Avengers.

El ‘steampunk’ es un género de la ciencia ficción que reimagina la época de la inglaterra victoriana con una alta tecnología basada en el vapor. Su estética se reconoce especialmente por el uso del cobre y mecanismos de relojería con la moda de finales del siglo XIX.

Los primeros trajes ‘steampunk’ en llegar a la tienda de Marvel’s Avengers serán para Hulk, Thor, Black Widow y Kate Bishop. Podremos comprarlos esta misma semana. Cada uno costará 900 unidades.

Tendremos que esperar a las siguientes semanas para que aparezcan en la tienda de Marvel’s Avengers los trajes ‘steampunk’ del Capitán América, Iron Man, Hawkeye y Ms. Marvel. Asumimos que tendrán el mismo costo.

Aunque Marvel’s Avengers no fue tan exitoso como Square Enix esperaba, Crystal Dynamics no se ha dado por vencido y continúa actualizando y mejorando el juego poco a poco. Muchos guardan la esperanza de que la esperada actualización de Black Panther reviva el juego de forma similar a como The Taken King hizo con Destiny hace años.

Fuente: sitio web oficial del juego