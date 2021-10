Desde el anuncio de Marvel’s Guardians of the Galaxy en la conferencia de Square Enix en E3 2021, Eidos Montreal ha estado compartiendo múltiples tráileres y demás material promocional explicando tanto la jugabilidad como la historia del juego. Ahora, faltando 2 semanas para su debut, la compañía ha compartido anticipadamente el tráiler de lanzamiento.

Al ritmo de Kickstart My Heart, de Mötley Crüe, este adelanto deja ver algunos de los personajes que los Guardianes de la Galaxia encontrarán a lo largo de su aventura. Esto incluye a los Nova Corps y la Iglesia Universal de la Verdad, que ejercerá como principal antagonista de la historia. Para poner un alto a sus planes de conquista, Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Groot y Drax deberán unir fuerzas. Sin embargo, el final del tráiler sugiere que los Guardianes de la Galaxia podrían recibir algo de ayuda en la forma de Adam Warlock.

Por supuesto, el tráiler también deja ver más del sistema de combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy y algunas de las apariencias que podrán desbloquearse a lo largo de la campaña.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy?

La fecha de lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy será este 26 de octubre.

¿A qué plataformas llegará?

El juego Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC. También estará disponible en Nintendo Switch por medio de la nube en ciertas regiones.

¿Cómo sería la jugabilidad?

Los jugadores siempre estarán en control de Star Lord, que podrá volar y utilizar sus pistolas. No obstante, también podrán dar ordenes a los demás Guardianes de la Galaxia para realizar combos y técnicas conjuntas. Aquellos que hayan jugado Final Fantasy XV —antes del parche que hizo jugables a los demás miembros de la ‘party’, claro está— se harán una idea.

Por supuesto, los combates no serán todo en Marvel’s Guardians of the Galaxy. También habrá elementos RPG en la forma de múltiples decisiones a lo largo de campaña. Estas influirán en el desarrollo de la historia y la relación de Peter con los demás Guardianes de la Galaxia.

¿Qué es la Iglesia Universal de la Verdad?

En la Tierra-616, la Iglesia Universal de la Verdad es una religión interestelar que llegó a dominar más de 1000 mundos. Fundada por Magus, la contraparte maligna de Adam Warlock, su objetivo es adoctrinar mundos a lo largo del universo. Los que opusieron resistencia fueron eliminados. Aunque fue mencionada en Thanos #1 (2019), la Iglesia Universal de la Verdad no ha tenido una aparición destacada desde los eventos de Guardians of the Galaxy #1 y 2 (2008).

La Iglesia Universal de la Verdad tuvo su debut en Strange Tales #178 (1974), de Jim Starlin.

Fuente: canal oficial de Square Enix en YouTube