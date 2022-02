Las ventas iniciales de Marvel’s Guardians of the Galaxy decepcionaron a Square Enix, pero están mejorando

Una de las grandes sorpresas del año 2021 fue el nuevo videojuego protagonizado por los Guardianes de la Galaxia. Nadie apostaba un peso por este título, pero tuvo muy buenas reseñas —incluyendo la nuestra y la del sitio hermano TribuGamer— y ganó varios premios GOTY. A pesar del buen recibimiento por parte de la crítica, Marvel’s Guardians of the Galaxy no fue un éxito de ventas.

Mediante su reporte financiero del último trimestre de 2021, Square Enix reveló que las ventas de Marvel’s Guardians of the Galaxy no fueron muy buenas. Yosuke Matsuda, presidente de la compañía, dijo: «a pesar de las buenas reseñas, las ventas del juego durante su lanzamiento estuvieron por debajo de nuestras expectativas iniciales».

Parte de la culpa de esto puede deberse al mal recibimiento que tuvo el anterior juego de Marvel lanzado por Square Enix. Marvel’s Avengers ha sido objeto de constantes críticas por parte de la comunidad de jugadores por una gran variedad de razones, incluyendo problemas técnicos y su enfoque en las microtransacciones. Esto pudo hacer que los jugadores pensaran que el juego de Star-Lord y compañía era más de lo mismo. Estaban equivocados.

Pero no todas son malas noticias. Matsuda agregó que las ventas del juego han aumentado desde finales del año pasado y que espera que estas continúen para compensar su mal arranque. Nosotros también creemos que las buenas críticas y comentarios de los jugadores que lo probaron han animado a otros a comprarlo, sobre todo aprovechando las ofertas.

Esperamos que Marvel’s Guardians of the Galaxy encuentre el éxito que merece. Es un gran juego.

Via: Eurogamer

Fuente: reporte financiero de Square Enix