Más de 50 juegos de Sega Genesis por el precio de una pizza mediana

Si eres un aficionado a los juegos de Sega y no has podido comprar una Genesis Mini, esta promoción podría llamar tu atención. El desarrollador está botando la casa por la ventana en Steam y está ofreciendo alocados descuentos por sus títulos. Pero probablemente, la colección Sega Genesis and Mega Drive Classics Pack sea la que tenga la mejor oferta con 89% de descuento.

Por sólo $22.176 pesos colombianos podrás tener en tu biblioteca de Steam más de 50 títulos de la clásica consola de 16 bits de Sega. Eso es prácticamente el precio promedio de una pizza mediana y te estarías ahorrando más de $140.000 pesos de lo que vale normalmente esta colección.

Además, la interfaz de Sega Genesis and Mega Drive Classics Pack contiene soporte para multijugador en línea, modo en espejo, podrás guardar en cualquier momento y una función para rebobinar el juego en caso de que quieras corregir un error.

Estos son los juegos que se incluyen en el paquete:

Alex Kidd in the Enchanted Castle Alien Soldier Alien Storm Altered Beast Beyond Oasis Bio-Hazard Battle Bonanza Bros. Columns Columns III: Revenge of Columns Comix Zone Crack Down Decap Attack Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine Dynamite Headdy ESWAT: City Under Siege Fatal Labyrinth Flicky Gain Ground Galaxy Force II Golden Axe Golden Axe II Golden Axe III Gunstar Heroes Kid Chameleon Landstalker Light Crusader Phantasy Star II Phantasy Star III: Generations of Doom Phantasy Star IV: The End of the Millenium Ristar Shadow Dancer: The Secret of Shinobi Shining Force Shining Force II Shining in the Darkness Shinobi III: Return of the Ninja Master Sonic 3D Blast Sonic Spinball Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Space Harrier II Streets of Rage Streets of Rage 2 Streets of Rage 3 Super Thunder Blade Sword of Vermilion The Revenge of Shinobi ToeJam & Earl in Panic on Funkotron ToeJam& Earl Vectorman VectorMan 2 Virtua Fighter 2 Wonder Boy III: Monster Lair Wonder Boy in Monster World

Sin duda, es una colección que cualquier amante de los juegos retro no querrá desaprovechar. La oferta es límitada, así que apresúrate.

Fuente: Steam