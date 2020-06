Consigue más de 700 juegos por menos de 20.000 pesos en itch.io

Los recientes actos de violencia policial contra miembros de la comunidad afroamericana en Estados Unidos han desatado una serie de fuertes protestas en todo el mundo. Muchas organizaciones están buscando la forma de ayudar a la causa. Entre estas se encuentra la plataforma de videojuegos para PC itch.io, que nos tiene una oferta tan buena que no podemos rehusar.

Ya está a la venta el ‘Paquete por la justicia e igualdad racial’. Cientos de creadores de videojuegos se han unido para ofrecer sus obras y recaudar dinero que será donado al Fondo por la educación y defensa legal NAACP y el Fondo para fianzas de la comunidad. En total, el paquete consta de 742 juegos. Entre ellos podemos encontrar algunos bastante conocidos, como A Short Hike, Oxenfree, Night in the Woods, Minit y Tonight we Riot.

Todo esto nos costará un mínimo de $5 dólares (aproximadamente 17.990 pesos colombianos), pero podemos pagar lo que queramos. Actualmente, esta campaña ha recaudado más de 2 millones de dólares.

¿Quieren aprovechar esta oportunidad de obtener una cantidad increíble de juegos y apoyar esta causa? Entonces solo tienen que dirigirse a esta sección de itch.io.

Eso sí, no esperen encontrar en este paquete a grandes títulos AAA. Sin embargo, está lleno de pequeños juegos independientes, muchos de los cuales son verdaderas joyas desconocidas para el gran público.

Fuente: itch.io