Más detalles sobre Painkiller, el ‘reboot’ del FPS de culto

Si eran «PC Gamers» hace un par de décadas y aficionados a los juegos de disparos en primera persona, seguramente recordarán un intenso y divertido juego del estudio People Can Fly en el que disparábamos contra interminables hordas de seres infernales para poder ganarnos nuestra salida del purgatorio y estar al lado de nuestra amada en el paraíso. Ese era Painkiller, un clásico de culto que regresará muy pronto con una versión reimaginada y enfocada en el multijugador cooperativo.

Pueden ver un nuevo tráiler de jugabilidad a continuación. Fue revelada durante la presentación The Horror Game Awards Halloween Showcase 2025.

En esta versión de Painkiller no vamos a controlar a Daniel Garner en busca de su esposa, sino a uno entre un grupo de guerreros llamados Ink, Void, Sol y Roch que buscan detener la invasión de la Tierra por parte del ángel caído Azazel. Sí, la trama es muy diferente, pero la acción intensa y los disparos contra demonios se mantienen.

Aunque se podrá jugar en solitario, también podemos hacerlo en línea con hasta dos amigos para salta, engancharnos y deslizarnos a toda velocidad por los escenarios. También tendrá un brutal modo roguelike llamado ‘Rogue Angel’ separado de la campaña principal en el que avanzamos través de arenas generadas de manera aleatoria, recolectando mejoras, armas y enfrentando jefes.

Painkiller saldrá para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam el martes 21 de octubre de 2025.

