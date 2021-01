Durante el video especial, en el cual SNK reveló el primer tráiler de The King of Fighters XV, el productor Yasuyuki Oda acompañado del director creativo de KOF XV Eisuke Ogura revelaron una noticia muy especial para los fanáticos de la franquicia Fatal Fury o Garou Densetsu como se le conoce en Japón. La novedad es que la desarrolladora japonesa se encuentra trabajando en un corto promocional en ‘anime’ de The King of Fighters XV, el cual será dirigido por el animador japonés Masami Obari.

¿Quién es Masami Obari y por qué es tan importante que sea el director del ‘anime’ de KOF XV?

Masami Obari —o «Bari» como lo llaman sus fanáticos— es una leyenda en la industria del ‘anime’ en Japón. Este reconocido animador, director, diseñador de personajes y diseñador de ‘mecha’ ha tenido un vinculo especial con SNK. Esto debido a su trabajo en los dos especiales de televisión de Fatal Fury —o Garou Dentsetsu en Japón— y el largometraje llamado Fatal Fury: The Motion Picture, el cual dirigió. Ahora Masami Obari será el encargado de dirigir el ‘anime’ promocional de KOF XV.

Tráiler de la película Fatal Fury: The Motion Picture. Este ‘anime’ esta basado en una franquicia que hace parte del universo del juego The King of Fighters XV.

Personajes de The King of Fighters y Samurai Shodown ilustrados por Masami Obari

Masami Obari en algunos libros de arte, que han salido al mercado en el país del sol naciente, ha compartido ilustraciones de otras propiedades intelectuales de SNK como Art of Fighting, Samurai Shodown y Psycho Soldier. Todas estas franquicias de SNK hacen parte del universo de The King of Fighters. Es así que es bastante acertado que SNK eligiera a Masami Obari como el director del ‘anime’ promocional de The King of Fighters XV.

