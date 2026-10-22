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Se filtra supuesto tráiler del juego cancelado de Mass Effect

Un universo que se perdió.

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El pasado miércoles 21 de octubre recibimos una noticia terrible que tristemente veíamos venir desde que EA se endeudó por miles de millones de dólares con el gobierno saudí y terribles grupos de financiación estadounidenses. El estudio Bioware fue cerrado y despidieron un total de 400 empleados. También nos enteramos que el próximo juego de Mass Effect que ya llevaba varios años en desarrollo fue cancelado, pero no pasaron más de 24 horas antes de que el supuesto tráiler de este título que ya no verá la luz del día fuera filtrado a Internet.

Un nuevo usuario de Reddit llamado u/Random_Hyabusa_Ninja publicó el siguiente video en el subreddit de Mass Effect en respuesta a una declaración de que «un empleado de Bioware dijo que ya había un tráiler de ME5 listo para ser publicado desde hace meses».

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Aunque no hemos podido confirmar si el video es legítimo, no parece haber sido creado con IA generativa y tiene suficiente calidad como para creer que se trata de una producción profesional. Además, el periodista e informante Jason Schreier dice haber confirmado que es real. Comienza con una declaración de que «corre en el motor del juego y fue creado por un equipo pequeño usando elementos de preproducción», por lo que más que nada parece ser un tráiler que da idea de cómo sería el juego más que mostrar el juego en sí.

Pueden verlo a continuación.

Mass Effect: Universe Trailer
byu/Random_Hyabusa_Ninja inmasseffect

Según este tráiler, el juego cancelado de Mass Effect no tendría el ‘4’ ni el ‘5’ sino que se llamaría Mass Effect Universe y controlaríamos a un grupo especializado en espionaje y operaciones oscuras liderado por un exmilitar. El concepto es bastante bueno y si era verdad, lamentarmos que ya no se vaya a hacer realidad.

Al momento de hacer esta nota no ha habido un pronunciamiento de EA sobre la supuesta filtración, pero los fans de la serie la están aprovechando para promover una campaña que busca salvar el juego.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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