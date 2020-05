[Rumor] Los primeros tres Mass Effect llegarían remasterizados en el 2021

Electronic Arts ha anunciado, durante su rendición de cuentas por el cierre del pasado año fiscal, un lista de los títulos proyectados para ser estrenados antes del próximo cierre de año fiscal. Entre los videojuegos listados se encuentran sus clásicas franquicias deportivas anuales, así como juegos conocidos y otros sin un título definido. Uno de estos proyectos de EA, apunta a ser una remasterización de los tres Mass Effect. Esta es la aclamada trilogía de BioWare.

Esta es la lista de los próximos proyectos de la desarrolladora estadounidense para el año en curso:

Burnout Paradise Remastered (Switch). Command & Conquer Remastered (PC). Medal of Honor VR (Oculus). FIFA 21. Madden NFL 21. NHL 21. Título de deportes sin anunciar. Remasterización en HD de un juego de EA (posiblemente, Mass Effect Trilogy). Juego de un estudio asociado a EA. Juego de un estudio asociado a EA. Juego de un estudio asociado a EA. Juego de un estudio asociado a EA. Juego para celulares. Juego para celulares.

Según Jeff Grubb del portal VentureBeat, la persona que ha afirmado que la remasterización de EA podría ser la trilogía de BioWare, aún no hay certeza de las plataformas a las que llegará este título recopilatorio. No Obstante, de haber una versión para Nintendo Switch no llegaría junto a las versiones de las otras plataformas.

Vía: Gematsu