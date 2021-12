Desde el anuncio de Krohnen y la segunda beta abierta de The King of Fighters XV, los fanáticos de la desarrollada de Osaka están expectantes de conocer los últimos equipos oficiales de este nuevo torneo de KOF. Ahora, las pocas dudas sobre el equipo de K’ en KOF XV se han despejado, ya que el tráiler número 37 de The King of Fighters XV ha presentado a Maxima como miembro del «Team K'».

¿Quiénes son los integrantes del «Team K'» en KOF XV?

El «Team K'» en The King of Fighters XV es conformado Whip, Maxima y K´como líder. Pero esta no es la primera vez que el «Team K'» tiene esta alineación, ya que la primera vez que vimos a Whip y a Maxima unir fuerzas con K´ fue en KOF 2001.

¿Quién es Maxima?

Maxima (マキシマ) debutó en el juego The King of Fighters ’99 como miembro del «Hero Team» conformado por Shingo Yabuki, Benimaru Nikaido y K’, el líder del grupo y protagonista de la saga que estaba por empezar. Maxima es un soldado canadiense, el cual por buscar a su amigo Rocky sacrifica su humanidad y se convierte en un cyborg para infiltrarse en una organización del bajo mundo conocida como NEST. Una vez él se encuentra dentro del cartel se le asigna como compañero de K’. Ellos desertan de la organización criminal y desde entonces son integrantes de mismo equipo, el cual de vez en cuando cambia su alineación.

Maxima y K’ dash están basados en Cool y Harry, dos personajes de un juego cancelado llamado The Fallen Angels (Daraku Tenshi). Estos personajes, al igual que K’ y Maxima, fueron diseñados por Shinichi Morioka. Morioka, migro a SNK luego del cierre de Psikyo y fue el encargado de los diseños del KOF ’99.

¿Cómo pelea Maxima en KOF XV?

Como es de esperarse, Maxima es uno de los personajes que no han sufrido cambios drásticos en su estilo de pelea en KOF XV. Durante el trailer de presentación de Maxima en KOF XV se puede apreciar que los movimientos y prioridades de algunos de sus movimientos siguen el mismo estilo de los vistos en The King of Fighters XV.

El movimiento climax de Maxima en KOF XV sigue siendo MX-III CIWS Launcher.

¿Cuántos personajes tendrá KOF XV?

Desde mitad del 2021 SNK reveló cuantos personajes tendrá KOF XV.

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK comenzó a revelar los 39 personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Fuente: cuenta oficial en YouTube de SNK