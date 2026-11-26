Hace menos de un mes reportamos con alegría que el sindicato de Trabajadores de Gran Bretaña anunció que los empleados de Rockstar Games votarán si van a reconocer o no el sindicato a finales de noviembre de 2026, solo unas semanas después del lanzamiento del esperado GTA 6. Hoy nos entristece informar que la mayoría de votos fueron negativos. ¿Qué pasó? ¿Acaso los empleados no quieren proteger sus derechos? ¿El éxito del juego los convenció que no lo necesitan? ¿El capitalismo les lavó el cerebro? Déjennos explicarles qué fue lo que ocurrió.

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De acuerdo a un comunicado de prensa de Rockstar Games, 1544 empleados del estudio en Reino Unido —más del 90% en total— participaron en la votación y el resultado fue un rotundo ‘NO’ con casi el tres cuartos de los votos.

Lo primero que hay que aclarar es que el sindicato de trabajadores de Rockstar Games (RGWU) YA EXISTE y este votación no lo va a disolver. De acuerdo al comunicado emitido por ellos, este sindicato continuará trabajando con el Sindicato de trabajadores independientes de Gran Bretaña (IWGBU) para luchar por sus derechos. Sin embargo, haber perdido el voto signfica que las directivas de Rockstar no están obligadas a reconocerlos a la hora de hacer negociaciones formales. Mejor dicho, el sindicato no tendrá «una silla en la mesa» y sus acciones tendrán que ser reactivas a las decisiones de la compañía, no participando en ellas.

¿Por qué los trabajadores de Rockstar Games votaron en contra del reconocimiento del sindicato? Aunque no hay ninguna palabra oficial al respecto, parece que no se debía a un rechazo a la idea de un sindicato sino a cierta desconfianza hacia la IWGBU. De acuerdo a un reportaje de The Gamer algunos trabajadores expresaron que «sus dudas y preguntas respecto al reconocimiento del sindicato no fueron apropiadamente respondidas por la IWGBU y otros dijeron que no veían beneficios de vincularse directamente con ellos. Otros temían que el reconocimiento del sindicato afectara las ventajas laborales que habían ganado, lo cual deja ver que efectivamente había bastante desinformación en el ambiente.

Pero como ya dijimos, RGWU ha expresado que continuarán luchando por los derechos de los trabajadores y no dejará de existir. Esta noticia llega antes de conocer los resultados del juicio del caso en el que Rockstar Games despidió a más de 30 empleados que estaban tratando de formar el sindicato.

Grand Theft Auto 6 salió para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento.