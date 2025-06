«Me siento como un fraude», dice Charlie Cox sobre su personaje en Clair Obscur: Expedition 33

El juego francés es un completo éxito y Charlie Cox ha sido aclamado por su interpretación en Clair Obscur: Expedition 33, pero el actor protagonista de Daredevil no piensa lo mismo y más bien siente algo de culpa. Durante un panel en la Convención de Verano del Estado de Washington el pasado 21 de junio, Cox admitió no haber jugado Clair Obscur todavía y sentirse indigno del reconocimiento recibido por prestar su voz a Gustave, el protagonista principal.

«Parece que el juego es genial. No soy gamer, no tengo ni idea, no lo he jugado», dijo Cox. «Estuve en el estudio cuatro horas, quizás… Me siento como un completo fraude».

Charlie Cox talks Clair Obscur Expedition 33! pic.twitter.com/yV53EdnJwe — N.C.Blog🇺🇦 😈DD (@ChereNatalija) June 22, 2025

Clair Obscur: Expedition 33 es desarrollado por Sandfall Interactive y cuenta con un impresionante elenco de voces, que incluye a Charlie Cox, Andy Serkis, Ben Starr y Jennifer English. A pesar de las cortas sesiones de grabación, las actuaciones fueron ampliamente elogiadas. Cox enfatizó que no pretendía con ello restarle importancia al éxito del proyecto. «Estoy muy emocionado por la compañía… muy emocionado de que haya tenido un gran éxito».

Otros miembros del elenco elogiaron la experiencia de grabación única y optimizada. Tanto Starr como English destacaron la eficiencia del equipo. «Grabamos rapidísimo», compartió English. «Fue el juego más rápido que he hecho en cuanto a líneas por hora». Starr coincidió, destacando la claridad de visión del director Guillaume Broche. «Llegas, hacemos algo, y Guillaume dice ‘¡eso!’. Sabía exactamente lo que quería».

La combinación de un talento vocal experimentado y una dirección sólida ayudó a Clair Obscur a conectar con jugadores y críticos, consolidando su lugar entre los mejores juegos del año. No es una coincidencia o casualidad ni un crédito inmerecido para Cox, todo lo contrario.