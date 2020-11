MechWarrior 5 aplaza su salida para Steam para evitar el cruce con Cyberpunk 2077

Pirahna Games, el desarrollador de MechWarrior 5: Mercenaries, ha informado que el lanzamiento del juego para Steam tendrá que esperar un poco más, o al menos, hasta que la fiebre de Cyberpunk 2077 se calme un poco.

El desarrollador ha dicho que la nueva fecha de lanzamiento del próximo trabajo de CD Projekt RED los ha obligado a reconsiderar un cambio de día. El plan era lanzar las ediciones de Steam y GOG junto al nuevo contenido descargable: Heroes of the Inner Sphere.

“Cualquier desarrollador quiere que sus títulos tengan la mayor atención que se pueda. Obviamente, compartir una fecha con Cyberpunk es menos que óptimo”, afirmó Pirahna Games. La compañía cree que las ventas del primer día son las más importantes y trasladar el lanzamiento para una fecha más adelante permitirá que MechWarrior 5: Mercenaries tenga la oportunidad que se merece.

El desarrollador aprovechará esta oportunidad para lanzar el juego y su DLC en el segundo trimestre del 2021. El estreno se haría por Steam, GOG, Xbox One y Xbox Series X/S. Por primera vez en 17 años, un juego de MechWarrior volverá a verse en una consola. Esta combinación le dará al juego un mejor alcance y permitirá agregar detalles que mejoren la experiencia.

Ningún juego quiere ser atropellado por la locomotora que es Cyberpunk 2077, eso es algo seguro.

Vía: Eurogamer