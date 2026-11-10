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Medabots Classics Plus confirmado para PC (Steam) con ocho juegos de consolas Game Boy / Color / Advance

Pocos juegos localizados en Occidente.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Imagineer y el desarrollador Success Corporation lanzarán Medarot o Medabots Classics Plus para PC a través de Steam en sus versiones Kabuto y Kuwagata el próximo diciembre en Japón, a un precio de 5478 yenes cada una ($35 USD), anunciaron ambas compañías. Medabots Classics Plus se publicó originalmente para Nintendo Switch el 12 de noviembre del 2020 en Japón. Por ahora no hay planes de estos mismos lanzamientos para Occidente.

Esta colección incluye los cinco juegos numerados de la serie, desde Medabots hasta Medabots 5: Susutake Mura no Tenkousei, además de Medabots Navi, Medabots G y Medabots Two: Core. Los jugadores pueden disfrutar de una gran variedad de géneros, que abarcan desde el RPG y la estrategia táctica hasta la acción.

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Aunque el atractivo original de los títulos permanece intacto, la colección incorpora funciones prácticas como la posibilidad de guardar y cargar la partida en cualquier momento, una opción para omitir las ‘Robattles’ (batallas) y un modo de alta velocidad. Asimismo, el título es compatible con combates en línea e intercambio de piezas entre las versiones Kabuto y Kuwagata.

Juegos incluidos en Medabots Classics Plus

  • Medabots (Game Boy, 1997)
  • Medabots 2 (Game Boy Color, 1999)
  • Medabots 3 (Game Boy Color, 2000)
  • Medabots 4 (Game Boy Color, 2001)
  • Medabots 5: Susutake Mura no Tenkousei (Game Boy Color, 2001)
  • Medabots Navi (Game Boy Advance, 2001)
  • Medabots G (Game Boy Advance, 2002)
  • Medabots Two: Core (Game Boy Advance, 2002)

Cada juego clásico de Medabots viene en dos versiones, por lo que prácticamente tenemos 16 juegos de portadas diferentes y algunos elementos exclusivos de acuerdo con la edición.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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