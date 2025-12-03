Mega Lucario Z arriba a Leyendas Pokémon: Z-A en una misión secundaria especial de Megadimensión y Mewtwo en el juego base

The Pokémon Company reveló que Mega Lucario Z, la megaevolución recién descubierta de Lucario, aparecerá en Leyendas Pokémon: Z-A – Megadimensión. También anunció una misión secundaria adicional para Leyendas Pokémon: Z-A en la que los entrenadores podrán enfrentarse al Pokémon legendario Mewtwo.

Mega Lucario Z en Leyendas Pokémon: Z-A – Megadimensión

Por la manera en la que Mega Lucario Z, la forma recién descubierta de Lucario, reacciona al exponerse a la Megapiedra y por su gran potencia, que ampliamente supera la de Lucario, estaba claro que debía tratarse de una megaevolución y no de una simple evolución.

El pelaje que tiene alrededor de la cabeza y la cintura, y su cola con forma de abanico, le permiten a Mega Lucario Z ocultar parcialmente sus poderosos movimientos. Esto puede desorientar a sus rivales en los combates a corta distancia. Ciertas partes de su cuerpo, como las manos o las espinillas, se volvieron duras como el acero. Si concentra su fuerza en ellas, puede lanzar golpes muy potentes.

Categoría: Pokémon Aura

Tipo: Pelea y Acero

Altura: 1.3 m

Peso: 49.4 kg

Las megaevoluciones Z, como Mega Lucario Z, necesitan menos tiempo para lanzar sus movimientos, pero agotan su megapoder muy rápido. No son la mejor opción para los combates más largos, pero son ideales para enfrentamientos rápidos. Mega Lucario, la megaevolución de Lucario, ya aparecía en Leyendas Pokémon: Z-A. Sin embargo, en el contenido descargable Megadimensión, podrás encontrar a Mega Lucario Z.

Mewtwo y el Proyecto M en Leyendas Pokémon: Z-A

Hay una misión secundaria adicional ya disponible.

Podrás recibir una Mewtwoita X y una Mewtwoita Y con la función ‘Regalo misterioso’ en Leyendas Pokémon: Z-A y Leyendas Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Una vez obtenidas, puedes acceder a la misión secundaria adicional de Mewtwo. Al parecer, si visitas el Café Lysandre y te adentras en las profundidades de los Laboratorios Lysandre con las Megapiedras en su poder, algunos sistemas reaccionarán ante ellas y se reactivarán. Quienes superen esta misión secundaria podrán añadir al Pokémon Legendario Mewtwo a su equipo.

Leyendas Pokémon: Z-A – Megadimensión llegará el 10 de diciembre de 2025 a las consolas Nintendo Switch y Switch 2.