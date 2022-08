Mega Man Battle & Fighters llegó por sorpresa a Nintendo Switch

Desde hace un buen tiempo, SNK se ha dedicado a relanzar su catálogo de juegos de NeoGeo Pocket Color en la popular consola híbrida. Hemos recibido algunos como The Last Blade: Beyond the Destiny, SNK vs. Capcom: Cards Fighter Clash y Fatal Fury: First Contact. Sin embargo, no esperábamos recibir por sorpresa una versión de Mega Man Battle & Fighters para Nintendo Switch.

Mega Man Battle & Fighters es una colección que incluye los ‘remakes’ para NeoGeo Pocket Color de los juegos de arcade Rockman: The Power Battle y Rockman 2: The Power Warriors. Estos juegos no salieron oficialmente en occidente y por lo tanto son las versiones japonesas.

A continuación pueden ver un tráiler de esta compilación:

A diferencia de los juegos tradicionales de Mega Man, en estos títulos no tendremos que superar niveles llenos de peligros sino que nos enfrentaremos directamente contra los jefes como si se trataran de juegos de peleas. En el primer juego podemos elegir a Mega Man, Proto Man y Bass. En el segundo se les une Duo. Los enemigos son tomados de los siete primeros juegos de la saga.

Mega Man Battle & Fighters ya está disponible para Nintendo Switch. Podemos comprarlo por $7.99 dólares (aproximadamente 34.500 pesos colombianos).

Fuente: canal oficial de SNK en YouTube