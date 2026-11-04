Mega Man: Dual Override, así es Cook Man el cuarto Robot Master presentado por Capcom

Capcom continúa revelando los enemigos que veremos en la duodécima entrega principal Mega Man. Tras la presentación previa de Twinkle Girl, Jet Man y Tank Man, la desarrolladora japonesa ha confirmado el cuarto de los ocho jefes que enfrentaremos en Mega Man: Dual Override.

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¿Qué sabemos de Cook Man, el nuevo Robot Master de Mega Man: Dual Override?

Bajo el número DWN.094, Cook Man es el nuevo Robot Master que enfrentarán los jugadores en Mega Man: Dual Override. La motivación detrás del descontrol de este personaje surge del intenso deseo de que la sociedad reconozca su estilo culinario; sin embargo, esta ambición se torna incontrolable y lleva a Cook Man a desatar el caos en su enorme restaurante.

Capcom acompañó este anuncio publicando capturas de pantalla que permiten ver cómo se verá Cook Man en el juego. El escenario de este Robot Master se localiza en una amplia cocina, situando el enfrentamiento final sobre un gran sartén. En cuanto a las habilidades de Cook Man y su estilo de combate, les contamos que él combina un estilo de pelea basado en el kung-fu con un cuchillo encadenado como arma principal. Adicionalmente, el jefe tiene la capacidad de atacar lanzando otros utensilios de cocina, tales como cucharones. No obstante, gracias al tráiler de Cook Man —en el que se enfrenta a Proto Man— pudimos conocer un poco más de sus patrones de ataque en Mega Man: Dual Override.

Our fourth Robot Master reveal, Cook Man preps you for a full course meal of kitchen kung fu! When he's cooking up a storm, don't get in his way unless you want to risk being served on a silver platter!🍴#MegaManDO pic.twitter.com/2pA7gwwFS2 — Mega Man (@MegaMan) November 1, 2026

Aún quedan por conocer los cuatro Robot Master, entre los cuales se incluye un diseño seleccionado mediante un concurso público. Mega Man: Dual Override aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, lo que si sabemos es que el juego estará disponible a nivel mundial en algún momento del 2027 para Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Vía: Siliconera