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Mega Man: Dual Override, Capcom mostró a Protoman, los Amiibo y confirmó la presencia del juego en TGS 2026

Adicionalmente, Capcom reveló cómo son los Amiibo de Mega Man y Proto Man que llegarán junto al lanzamiento de Dual Overdrive.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

A finales de agosto conocimos que Proto Man —o Blues como se le conoce en Japón— será uno de los personajes principales de Mega Man: Dual Override. Ahora, Capcom presentó, durante el Nintendo Direct de septiembre de 2026, un nuevo tráiler de jugabilidad centrado en Proto Man para Mega Man: Dual Override. El nuevo tráiler de Mega Man: Dual Override confirma que el videojuego se lanzará durante el segundo trimestre del 2027 y estará disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

Junto con este tráiler, se revelaron figuras Amiibo oficiales de Mega Man y Proto Man, las cuales llegarán al mercado junto con el juego, aunque sus funcionalidades específicas aún no han sido detalladas. Además, la Capcom confirmó un evento especial en el escenario de la Tokyo Game Show (TGS) para el 21 de septiembre, donde habrá una sesión de juego en vivo, la participación de invitados y miembros del equipo de desarrollo, además de un demo jugable para el público que asista a la feria.

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ASí son los Amiibo de Mega Man y Proto Man de Dual Overdrive.

Así es la jugabilidad de Proto Man (Blues) en Mega Man: Dual Override

En Mega Man: Dual Override, Proto Man regresa como un personaje jugable equipado con habilidades únicas, Custom Chips y su confiable escudo. Aunque mantiene un estilo de juego similar al de Mega Man, su jugabilidad se orienta más hacia el combate de corto alcance. Proto Man, en Mega Man: Dual Override, puede embestir a los enemigos y aplicar tácticas cuerpo a cuerpo más intensas con su escudo como un Shoryuken. No obstante, los jugadores deberán vigilar su medidor de calor (heat gauge) para evitar sobrecalentarse, lo que dejaría al personaje vulnerable ante los ataques enemigos.

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Fuente: canal oficial de Mega Man

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