Mega Man Dual Override: Capcom presenta a Twinkle Girl y confirma a Proto Man en el juego

Capcom sorprendió a los fanáticos del bombardero azul durante la transmisión de Gamescom Opening Night Live 2026 con dos anuncios sobre el universo de Mega Man. El nuevo tráiler de Mega Man: Dual Override reveló secuencias de jugabilidad donde el famoso héroe azul recolecta Custom Chips y los utiliza para combatir a diversos enemigos mientras atraviesa variadas de las etapas que tendrá el juego. Adicionalmente, el avance sirvió para confirmar la aparición de Proto Man (Blues) y culminó presentando a Twinkle Girl, una nueva Robot Master —o Robot Mistress— que se suma al registro de robots femeninos en la franquicia, junto Splash Woman de Mega Man 9. Mega Man: Dual Override se encuentra en desarrollo para Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC, con una fecha de lanzamiento programada para algún momento sin especificar del 2027.

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¿Qué otro anuncio de Mega Man hizo Capcom durante el Gamescom ONL 2026?

Adicionalmente, durante el Gamescom ONL 2026, Capcom anunció una colaboración entre Mega Man y una de sus más recientes franquicias. Es así como antes de terminar el 2026, el videojuego Pragmata recibirá un traje de Mega Man de Roll para los protagonistas del título, los cuales estarán disponibles para la versión del juego para Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Es así que Hugh recibirá el atuendo basado en el bombardero azul, mientras que el personaje de Diana recibirá un vestido basado en Roll. Un dato curioso revelado junto al anuncio es que el diseño del traje de Mega Man para Pragmata surgió originalmente como una broma del Día de los Inocentes que satirizaba los crossovers de Capcom. Similar a como la raza Pandaren de World of Warcraft pasó de ser un chiste a recibir la expansión Mists of Pandaria o el videojuego Fighting EX Layer de Arika inició su desarrollo.

Fuente: Gamescom ONL 2026