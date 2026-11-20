Capcom dio reveló a Boat Man, un nuevo Robot Master al que nos enfrentaremos en Mega Man: Dual Override. A través de redes sociales y del sitio oficial del título, mostrando su aspecto inspirado en un barco y su escenario acuático. Mega Man: Dual Override aún no tiene una fecha de lanzamiento definida. Sin embargo, lo único que conocemos es que el nuevo juego del bombardero azul llegará en 2027 a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Mega Man: Dual Override. Seguir

As our sixth Robot Master, Boat Man casts a wide net against those that ridiculed him. Will he bait you into his tidal trap? Or will you take the plunge into his aquatic arena to battle him willingly? 🚢 #MegaManDO pic.twitter.com/Q4oCJUQ6sO — Mega Man (@MegaMan) November 19, 2026 Este es el primer vistazo al sexto Robot Master en ser presentado por Capcom para Mega Man: Dual Override.

¿Qué sabemos de Boat Man, uno de los Robot Master de Mega Man: Dual Override?

Según Capcom, Boat Man es descrito como un Robot Master que no suena como un villano. Ya que, le gusta pescar y es “tímido”, motivo por el cual se sumó a la pelea. Boat Man es el sexto Robot Master de Mega Man: Dual Override en ser presentado y en el tráiler vemos como para atacar lanza una red amplia que cubre una buena parte de la pantalla.

Adicionalmente, este primer vistazo a Boat Man, en el cual aparece luchando contra Proto Man, la batalla transcurre en su mayoría bajo el agua, con una plataforma flotante al centro y desplazamiento principal por el piso arenoso. Su arma característica parece consistir en lanzar anclas en diferentes direcciones. Además Boat Man —sin contar que puede lanzar redes— cuenta con la capacidad de caminar sobre el agua. A este anuncio se suman otros Robot Master y personajes revelados o anticipados en las últimas semanas para Mega Man: Dual Override. Entre ellos figuran Cleanser Man —elegido en un concurso para escoger un nuevo oponente y revelado también en noviembre de 2026—, Twinkle Girl, Jet Man, Tank Man y Cook Man.

Fuente: cuenta oficial de Mega Man en X, antes Twitter