Mega Man Star Force Legacy Collection – Reseña (PC)

Mega Man Star Force Legacy Collection es la quinta colección que recopila la última gran saga que tuvo el bombardero azul, la cual fue —hasta ahora— exclusiva de Nintendo DS. Esta colección de Mega Man Star Force incluye las tres versiones de la primera entrega (Pegasus, Leo y Dragon), las dos de la secuela (Zerker x Ninja y Zerker x Saurian) y las dos de la conclusión (Black Ace y Red Joker). Así que en nuestra reseña de Mega Man Star Force Legacy Collection conoceremos cómo Capcom busca preservar títulos cuyos servicios originales de red han sido clausurados y como se interfaz diseñada para dos pantallas y entrada táctil a sido llevada a las consolas y PC que usan controles tradicionales.

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Cronológicamente, Mega Man Star Force se sitúa en el año 220X, doscientos años después de los hechos vistos en la serie Battle Network. La historia de esta saga se centra en un mundo que ha experimentado avances rápidos en la «tecnología de ondas» (Wave technology) y sigue a Geo Stelar, un niño de 11 años que se encuentra en un estado de aislamiento y duelo tras la desaparición de su padre que se desempeñaba como astronauta.

Mega Man Star Force cuenta con una historia seria un gran desarrollo de su personaje principal

El conflicto inicia cuando Geo establece contacto con Omega-Xis, un ser extraterrestre con un cuerpo de ondas electromagnéticas. La dinámica entre Geo Stelar y su compañero Omega-Xis —al inicio— no es de amistad, sino más bien una conveniencia forzada. Ya que, Omega-Xis posee datos cruciales sobre padre de Geo, pero para manifestarse y sobrevivir en la Tierra, necesita el cuerpo del niño como huésped. Esta simbiosis, conocida como «EM Wave Change», no solo permite la fusión entre Geo y Omega-Xis que les permite transformarse en Mega Man, sino que también actúa como el catalizador emocional de la trilogía Star Force.

La temática central de la historia gira en torno a las conexiones humanas, denominadas «Brother Bonds» (Lazos de Hermandad), un concepto que refleja el auge de las redes sociales en la época del lanzamiento del título original (2006). A medida que Geo desarrolla estos vínculos con sus compañeros de clase y otros personajes, su madurez progresa, utilizando el entorno de ciencia ficción para explorar temas como la confianza, la identidad y las consecuencias del poder. Básicamente, Capcom Production Studio 2, estudio a cargo del desarrollo del juego, volvió el poder de la amistad una mecánica de su juego.

A medida que avanzan los juegos, la historia se expande hacia el espacio exterior y la red global, introduciendo antagonistas como los FMians en la primera entrega, los restos de una civilización perdida en la segunda y una conspiración de ruido digital en la tercera. En última instancia, la historia utiliza la tecnología de ondas como una metáfora de los hilos invisibles que conectan a la sociedad, planteando que la verdadera fuerza del protagonista no reside en su arsenal de cartas, sino en su capacidad para superar el aislamiento y reconstruir sus vínculos con el mundo.

Batallas más dinámicas, pero con menos libertad

La jugabilidad de la saga Star Force se articula a través de una dualidad entre la exploración del mundo real y la navegación en el Mundo de Ondas. Geo (Mega Man) interactúa con este plano mediante el uso del Visualizer o a través de su fusión con Omega-Xis. Además los niveles destacan por integrar acertijos temáticos —bastante sencillos que reflejan la naturaleza de los jefes de zona, los cuales incorporan diferentes mecánicas. Es así que podremos controlar desde un toro mecánico hasta bajar por una pendiente montados en unos esquís. Todo esto teniendo en cuenta que se trata de un juego originalmente desarrollado para una consola portátil.

El sistema de combate de los juegos de la trilogía de Mega Man Star Force, si bien no es una evolución del visto en Battle Network si toma algunos de sus fundamentos. Eso, hay que aclarar, que toda la profundidad que tenía armar nuestros mazos de cartas en Battle Network se pierde en Mega Man Star Force. Los combates adoptan una perspectiva en tercera persona sobre una cuadrícula de tres paneles, donde el movimiento se restringe a una sola fila para priorizar el posicionamiento estratégico y el timing. Los jugadores gestionan un mazo (folder) de 30 cartas para ejecutar acciones defensivas y ofensivas.

Durante la batalla, es posible detener el tiempo para seleccionar cartas y encadenar ataques combinando columnas o nombres. Además, se incluyen mecánicas como el Mega Attack. Esta es una mecánica que permite realizar ataques de corto alcance contra enemigos distantes, aunque conlleva el riesgo de recibir daño si el enemigo se mueve hacia el espacio que el jugador ocupa temporalmente. A esto se le suma el Escudo y Lock-on. Estas son funciones de defensa y fijación de objetivos que compensan la reducción del área de movimiento.

Una evolución sólida

A lo largo de las tres entregas principales, la jugabilidad de la saga Star Force no sufrió cambios drásticos, sino una evolución sólida y constante. Mega Man Star Force 1 Establece los fundamentos y por lo tanto es la entrega más rígida y visualmente más simple. Su sistema de misiones secundarias es engorroso. Ya que, requiere que el jugador constantemente navegue entre el mundo físico y el digital. Por otro lado, Mega Man Star Force 2 introduce el sistema de «Tribus» y combinaciones, permitiendo mayor experimentación con el mazo de cartas. Sin embargo, los cambios son menores y la estructura de navegación y enemigos reciclados genera una sensación de redundancia.

Finalmente, Mega Man Star Force 3 —gracias a su diferencia de dos años en su lanzamiento— es la entrada más refinada en cuanto a jugabilidad. En este título Capcom introduce los «Noise Changes» y otorga mayor control sobre el estilo de juego. Adicionalmente, la historia, la cual llega a su clímax escala a un conflicto global con conspiraciones. Todo esto conservando el bucle de investigar anomalías y derrotar jefes temáticos.

¿Cuáles son las novedades de Mega Man Star Force Legacy Collection?

La Mega Man Star Force Legacy Collection introduce herramientas diseñadas, en parte, para mejorar la experiencia en las nuevas plataformas, las cuales carecen de las características de la Nintendo DS. Adicionalmente, Capcom también ha hecho mejoras de calidad de vida en el sistema del juego. Por ejemplo, los multiplicadores de Zenny y daño del Mega Buster ahora pueden incrementarse hasta un 500% para agilizar el progreso. Además, se incluye el Navi Locator para ubicar jefes opcionales y un interruptor para gestionar o desactivar encuentros aleatorios.

Además, Mega Man Star Force Legacy Collection cuenta con una galería de ilustraciones, misiones especiales que conectan con Battle Network y acceso a elementos que anteriormente eran exclusivos de Japón o requerían periféricos físicos. Adicionalmente, al igual que en la anterior colección, Capcom ha agregado una interfase interactiva con voces de los protagonistas en el menú principal. Sin embargo, estas interacciones sólo están en japonés o inglés sin la posibilidad —al igual que los juegos de la colección— de tener subtítulos a nuestro idioma.

Otra de las novedades de esta colección es el multijugador en línea. Gracias a esta novedad se replica el sistema de Brother Bonds mediante funciones de red actuales, permitiendo a los jugadores compartir cartas y acceder a transformaciones de versiones opuestas sin tener que pasar de nuevo el juego. El emparejamiento permite buscar partidas clasificatorias o casuales en los tres títulos simultáneamente, incluyendo un modo práctica durante la espera. No obstante, la ausencia de crossplay limita la base de usuarios a cada plataforma específica.

Vale la pena la Mega Man Star Force Legacy Collection

Capcom ha adaptando la interfaz original de la saga Star Force mediante ventanas ajustables,las cuales el jugador puede alternar dependiendo de donde se enfoque la acción. La colección también presenta una mejora en los gráficos de las secuencias de transformación —las cuales ahora cuentan con voces— y los retratos de los personajes. Además, el juego tiene la opción de agregar filtros para suavizar el pixel art o simplemente mantener la estética granulada original. La Mega Man Star Force Legacy Collection, como todas las anteriores, incluye un reproductor de música con la banda sonora completa de Star Force y algunos temas de Battle Network.

A pesar de los esfuerzos de preservación, la Mega Man Star Force Legacy Collection no logra adaptar de manera natural la gestión de la interfaz de doble pantalla. Ya que, resulta en algunos momentos incomodó los constantes cambios de enfoque de ambas pantallas. Sin embargo, el juego permite cambiar el tamaño y posición de ambas pantallas, lo cual es incluso cómodo para aquellos que hacer streaming debido a que les permite acomodar sus layouts. En cuanto a los diferentes juegos, al originalmente ser lanzados estos títulos en un espacio de dos años es normal que abusen del reciclaje en activos y escenarios, lo que puede generar monotonía.

A pesar de esto, la Mega Man Star Force Legacy Collection como las anteriores vale la pena. Ahora, solo resta esperar si Capcom se anime a traer de vuelta juegos de la franquicia como Mega Man Legends, el Mega Man X: Command Mission de GameCube u otros spin-off que no lograron llegar a las colecciones del legado del bombardero azul.

Reseña hecha con una copia digital de Mega Man Star Force Legacy Collection para Steam provista por Capcom Latinoamérica.