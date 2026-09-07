Mega Man X llegará a Fortnite y estará acompañado de Zero

No es ningún secreto que Mega Man se está alistando para unirse a la actual temporada de Fortnite. De hecho, ya podemos usar su Mega Buster y le habíamos visto aparecer en las promociones de ‘Glitch’ junto a su perro Rush. Pero lo que no sabíamos es que no solo habrá una versión del ‘bombardero azul’ en este juego.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Fortnite. Seguir

Un nuevo y corto video promocional reveló que X, la versión futura (aún más futura) de Mega Man que protagoniza la serie de juegos Mega Man X será una skin en Fortnite y estará acompañado de Zero, el popular personaje de armadura roja, cabello largo rubio y espada de energía que también sale en estos títulos.

Esto significa que tendremos al menos dos estilos para Mega Man en el juego. Uno es su estilo de la saga original y otro con el casco, hombreras y demás detalles de X. Pueden comparar sus diferencias mirando las siguientes imágenes. ¡Incluso notaron detalles como el cambio del color de sus ojos!

Por supuesto, ahora nos estamos preguntando qué otros estilos podrían tener estos atuendos. ¿Podremos seleccionar al Mega Man de la serie Battle Network y a un Zero inspirado en el de Mega Man Zero? Es improbable, pero pronto podremos saberlo. Algunos fanáticos de la serie también creen (o al menos quieren creer) que esto podría significar que Capcom tiene planes para revivir la saga ‘X’ y está «tanteando las aguas» para medir la popularidad de estos personajes.

Al momento de hacer esta nota no han confirmado oficialmente la fecha en que las skins de Mega Man, Zero y X se pondrán a la venta en la tienda de Fortnite, pero creemos que será en algún momento de la primera semana de septiembre de 2026. Lo que sí sabemos es que el lote de Mega Man incluirá a su perro robot Rush como acompañante.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.