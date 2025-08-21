¿Es Mega Victreebel un caso de maltrato Pokémon? 👀 🤔

The Pokémon Company reveló la más reciente de las megaevoluciones que aparecerá por primera vez en Leyendas Pokémon: Z-A para Nintendo Switch y Switch 2. Victreebel, la última forma evolutiva de Bellsprout y Weepinbell desde la primera generación, recibirá una megaevolución 29 años después que transgrede un poco el contexto de tipos planta y veneno que le preceden. Resulta que en lugar del ácido venenoso del Victreebel tradicional, el nuevo Mega Victreebel produce un ácido con aroma dulce pero más letal y capaz de disolver hasta el acero.

Lo curioso es que para lograr esto, el Pokémon tipo «Venus atrapa Cutiefly» sella la enorme abertura por la que se caracteriza Victreebel, puede decirse que autoinfligiéndose asfixia e inflamando la bolsa de ácido en la parte inferior de su cuerpo. Tal vez la reacción química de albergar esos gases sin abertura alguna, provoque el particular aroma de Mega Victreebel para atraer mayor cantidad de presas desprevenidas, pero no deja de verse en dolor al megaevolucionado Pokémon. No podemos decir precisamente que los entrenadores tengan culpa alguna, más allá de activar el Omnianillo que habilita la megaevolución. Aunque viéndolo bien si tienen algo de verdugos…

¿Mega Victreebel se inflige autolesión?

Sin embargo, es en los diseñadores de Game Freak donde reside este particular nuevo diseño de Pokémon donde voluntariamente, Victreebel sacrifica parte de su respiración, dejando espacio suficiente para expulsar el dulce ácido de su bolsa, donde yacen los restos de otros tantos infortunados Pokémon pequeños… o quizás hasta humanos, si el Victreebel de James del Equipo Rocket nos da una buena idea de sus intereses gastronómicos. En el mundo real, existen casos de animales que por estrés o ansiedad se autolesionan haciéndose daño, como por ejemplo las ballenas. No tenemos conocimiento de Wailord haciendo lo mismo.

Ver intentar desplazarse a Mega Victreebel en Leyendas Pokémon: Z-A parece más un acto de maltrato directo una vez liberado el juicio sobre los diseñadores. Pero tampoco es que se pueda decir mucho de un mundo donde los entrenadores ponen a pelear criaturas salvajes entre sí para llevarse la gloria ajena, vieja discusión a estas alturas que solo Pokémon Black / White pudo contemplar de forma justa. ¿Megaevolucionar o no? Al final del día es una de las mecánicas más solicitadas que regresa en el próximo título de la franquicia y será permitida durante todos los torneos oficiales del próximo año y el Campeonato Mundial Pokémon 2026.

Así que por lo pronto y hasta nueva orden del Omnianillo, ese pobre Mega Victreebel seguirá tambaleándose medio asfixiado y rebosante de tóxicos líquidos aromáticos.