Videojuegos

Mega Zeraora se une al DLC Megadimensión de Leyendas Pokémon: Z-A

Megato.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company dio a conocer los detalles de un nuevo Pokémon megaevolucionado que aparecerá en Megadimensión, el contenido descargable de pago para Leyendas Pokémon: Z-A. El Pokémon Mítico Zeraora será capaz de megaevolucionar a Mega Zeraora y desatará su inmenso poder. El video de presentación de Mega Zeraora se reveló en el canal oficial de YouTube de Pokémon.

Mega Zeraora

- Publicidad -

La energía eléctrica que almacena en su cuerpo equivale a la de diez rayos. La electricidad se concentra sobre todo en las protuberancias de su frente, pecho, espalda y manos. Estas emiten una pálida luz de color azul claro.​

Mega Zeraora Leyendas Pokémon

Categoría: Pokémon Fulgor​

Tipo: Eléctrico

Altura: 1.5 m

Peso: 44.5 kg

Mega Zeraora llega exclusivamente a Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión, que estará disponible para consolas Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 10 de diciembre del 2025.

Contenidos de Leyendas Pokémon: Z-A

Las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A – Reseña (Switch 2)

¿Es ciudad Luminalia el «purgatorio Pokémon»? ¿Está el/la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A en un limbo?

Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

¿Qué pasa con las Pokébolas cuando fallan las capturas en Leyendas Pokémon: Z-A?

Consigue la Megapiedra Greninjanita en las batallas clasificatorias de Leyendas Pokémon: Z-A Temporada 1

Algunas curiosidades en español latino de Leyendas Pokémon: Z-A

Dónde están las oficinas de Construcciones Radix para canjear los Nariamuletos

Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

El problema en Leyendas Pokémon: Z-A no son las texturas de los edificios, sino la falta de movimiento en los NPC

Guía para clonar Pokémon Shiny / Brillante en Leyendas Pokémon: Z-A

Nuevas megaevoluciones y más sobre Megadimensión, el DLC de Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A hace más fácil obtener las Megapiedras en la Temporada 2 reduciendo la exigencia de rango

🏝

Ecosistema Pokémon

Mega Zeraora se une al DLC Megadimensión de…
¿Está Pokémon Pokopia ubicado en un posapocalipsis?
Última actualización de Nintendo Switch y…
Conoce algunos de los personajes originales…
PokéPark Kanto anuncia su fecha de…
Fecha y hora del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite, revelan skin de ‘la novia’ de Kill Bill
Usuarios de Roblox preocupados por la nueva herramienta de comprobación de edad para desbloquear el chat
Ghost of Yotei recibirá una actualización gratis con el modo Nueva partida+ y otras novedades
Dónde y cuándo aparecen los clones de Homero en el mapa de Los Simpson en Fortnite
Consigan gratis la skin Jinete del equipo cariñoso en Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Fecha y hora del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite, revelan skin de ‘la novia’ de Kill Bill
No hay comentarios

Lo último

Estas son las nuevas skins Oscuridad Abisal para Navi, Lucian y Draven Victorioso en LoL
Videojuegos
Estas son las cartas de Monster Hunter para Magic: The Gathering
Cultura POP
Juega a ser periodista y editor dirigiendo un periódico de 1930 en News Tower, inspirado en SimTower
Videojuegos
Doki Monsters: Quest podría ser el nuevo juego «no-Pokémon» clásico que tanta falta hace
Videojuegos