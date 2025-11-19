Mega Zeraora se une al DLC Megadimensión de Leyendas Pokémon: Z-A

The Pokémon Company dio a conocer los detalles de un nuevo Pokémon megaevolucionado que aparecerá en Megadimensión, el contenido descargable de pago para Leyendas Pokémon: Z-A. El Pokémon Mítico Zeraora será capaz de megaevolucionar a Mega Zeraora y desatará su inmenso poder. El video de presentación de Mega Zeraora se reveló en el canal oficial de YouTube de Pokémon.

Mega Zeraora

La energía eléctrica que almacena en su cuerpo equivale a la de diez rayos. La electricidad se concentra sobre todo en las protuberancias de su frente, pecho, espalda y manos. Estas emiten una pálida luz de color azul claro.​

Categoría: Pokémon Fulgor​

Tipo: Eléctrico

Altura: 1.5 m

Peso: 44.5 kg

Mega Zeraora llega exclusivamente a Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión, que estará disponible para consolas Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 10 de diciembre del 2025.

