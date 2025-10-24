Megaascenso presenta las megaevoluciones en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket

The Pokémon Company anunció que el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket superó las 150 millones de descargas en dispositivos iOS y Android desde su lanzamiento mundial el 30 de octubre del 2024. Para celebrar su primer aniversario, pronto se añadirán una serie de ofertas y actualizaciones a la aplicación con las que los jugadores podrán disfrutar aún más de la experiencia de coleccionar cartas.

Nueva expansión: Megaascenso

Los Pokémon megaevolucionados llegan por primera vez a JCC Pokémon Pocket en la nueva expansión Megaascenso, que estará disponible a partir del 30 de octubre del 2025. Los jugadores podrán expandir sus colecciones y descubrir el poder de los Pokémon ex megaevolucionados con los tres sobres de mejora Megaascenso: Mega Gyarados, Megaascenso: Mega Blaziken y Megaascenso: Mega Altaria.

Novedades en la aplicación

Nueva función «Compartir»: esta nueva función les permitirá compartir cartas de rareza ♦–♦♦♦♦ con sus amistades. Podrán mandar y recibir una carta al día, incluidas las cartas de la expansión más reciente.

esta nueva función les permitirá compartir cartas de rareza ♦–♦♦♦♦ con sus amistades. Podrán mandar y recibir una carta al día, incluidas las cartas de la expansión más reciente. Más cartas intercambiables: dentro de poco podrán intercambiar cartas de la expansión y los sobres de mejora más recientes. Además de las cartas de rareza ♦–♦♦♦♦ y ⭐︎, también podrán intercambiar las de rareza ⭐︎⭐︎, variocolor 1 y variocolor 2.

dentro de poco podrán intercambiar cartas de la expansión y los sobres de mejora más recientes. Además de las cartas de rareza ♦–♦♦♦♦ y ⭐︎, también podrán intercambiar las de rareza ⭐︎⭐︎, variocolor 1 y variocolor 2. Mejoras en las elecciones mágicas: las cartas que aún no tengan de la expansión más reciente aparecerán con mayor frecuencia. Además, podrán ver cuántas copias tienen de cada carta en las elecciones mágicas.

Próximos eventos

Por otra parte, muy pronto podrán disfrutar de los siguientes eventos del juego.

Campaña de celebración del primer aniversario (de las 23:00 PDT del 29 de octubre, a las 21:59 PST del 16 de diciembre): para celebrar el primer aniversario de la aplicación, los jugadores recibirán un sobre de mejora Megaascenso: Mega Gyarados, otro de Megaascenso: Mega Blaziken y otro de Megaascenso: Mega Altaria de forma gratuita. El regalo estará disponible en el menú «Regalos» la primera vez que inicien sesión a partir del 30 de octubre de 2025.