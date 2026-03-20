Megavariocolor es el nuevo sobre de mejora temático en JCC Pokémon Pocket

The Pokémon Company anunció que el próximo sobre temático para JCC Pokémon Pocket, Megavariocolor, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de marzo del 2026 (por la tarde, hora del Pacífico). Megavariocolor marca el debut de los Pokémon brillantes megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket, con la aparición de Mega Charizard X y Mega Gengar. Estas nuevas cartas aportarán una nueva y deslumbrante dimensión a la experiencia de colección de JCC Pokémon Pocket para los jugadores.

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Los jugadores podrán disfrutar de nuevas y dinámicas ilustraciones de Pokémon, con efectos que brillan al inclinar las cartas, lo que añade un toque atractivo y visualmente impresionante.

Próximos eventos

Evento de emblemas Megavariocolor (de finales de marzo a principios de abril): Los jugadores pueden competir en combates para tener la oportunidad de obtener nuevos emblemas, polvo brillante y otros objetos.

Los jugadores pueden competir en combates para tener la oportunidad de obtener nuevos emblemas, polvo brillante y otros objetos. Evento de la Semana de la Comunidad (principios de abril): Los jugadores pueden intercambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena de intercambio, accesorios especiales y otras recompensas.

Los jugadores pueden intercambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena de intercambio, accesorios especiales y otras recompensas. Evento de entrega de Slowpoke (de principios a mediados de abril): Los jugadores pueden participar en combates individuales especiales para obtener paquetes promocionales de la Serie B, vol. 6.

Los jugadores pueden participar en combates individuales especiales para obtener paquetes promocionales de la Serie B, vol. 6. Evento de selección sorpresa (de mediados a finales de abril): Las cartas promocionales de Gastly y Wigglytuff aparecerán en las selecciones sorpresa. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento, que se puede canjear por una carta promocional en la tienda.