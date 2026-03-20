Videojuegos

Megavariocolor es el nuevo sobre de mejora temático en JCC Pokémon Pocket

Mega, variocolor, color, color.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company anunció que el próximo sobre temático para JCC Pokémon PocketMegavariocolor, estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de marzo del 2026 (por la tarde, hora del Pacífico). Megavariocolor marca el debut de los Pokémon brillantes megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket, con la aparición de Mega Charizard X y Mega Gengar. Estas nuevas cartas aportarán una nueva y deslumbrante dimensión a la experiencia de colección de JCC Pokémon Pocket para los jugadores.

Los jugadores podrán disfrutar de nuevas y dinámicas ilustraciones de Pokémon, con efectos que brillan al inclinar las cartas, lo que añade un toque atractivo y visualmente impresionante.

- Publicidad -

Próximos eventos

  • Evento de emblemas Megavariocolor (de finales de marzo a principios de abril): Los jugadores pueden competir en combates para tener la oportunidad de obtener nuevos emblemas, polvo brillante y otros objetos.
  • Evento de la Semana de la Comunidad (principios de abril): Los jugadores pueden intercambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena de intercambio, accesorios especiales y otras recompensas.
  • Evento de entrega de Slowpoke (de principios a mediados de abril): Los jugadores pueden participar en combates individuales especiales para obtener paquetes promocionales de la Serie B, vol. 6.
  • Evento de selección sorpresa (de mediados a finales de abril): Las cartas promocionales de Gastly y Wigglytuff aparecerán en las selecciones sorpresa. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento, que se puede canjear por una carta promocional en la tienda.
🔺🔹

Pokémon Rojo Rubí / Azul Zafiro

23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en GBA, ¿serán relanzados en Nintendo Switch y Switch 2 junto a Emerald?
23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en…
Pokémon Pokopia: notas de actualización del parche 1.0.2 para Nintendo Switch 2
Pokémon Pokopia: notas de actualización del parche 1.0.2…
El RPG de Pokémon para GameCube hecho por exprogramadores de Dragon Quest ya está disponible en Nintendo Switch 2
El RPG de Pokémon para GameCube…
Cómo obtener la consola portátil Game Boy en Pokémon Pokopia
Cómo obtener la consola portátil Game…
Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin
Pokémon Sleep ahora es compatible con…
Más de:
JCC Pokémon JCC Pokémon
23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en GBA, ¿serán relanzados en Nintendo Switch y Switch 2 junto a Emerald?
Shenmue 3 Enhanced: nuevo tráiler confirma lanzamiento en Switch y detalles de la nueva versión del juego de Yu Suzuki
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela la fecha de lanzamiento de Blue Mary
Sony acabará con las marcas PlayStation Network y PSN, pero los servicios seguirán funcionando bajo otro nombre
Cómo completar la misión «usa el reproductor de pista de improvisación» en Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
No hay comentarios

Lo último

One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
Anime y Manga
Conoce las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película en los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s
Cultura POP
Así lucen las skins de Peak y de Juego de Tronos en Fortnite, primeros detalles
Videojuegos
Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7: Duelo final
Videojuegos