Videojuegos

La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026

No hubo expedición pero la buena música no faltó.

Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El pasado domingo 1 de febrero de 2026 se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos, la 68.ª edición de los Premios Grammy y los videojuegos no hicieron su aparición solo en la categoría tradicional de Mejor banda sonora de videojuego, sino que se llevaron un premio extra.

Por si no lo recuerdan, los nominados a la categoría de Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos este año fueron

  • Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires (Pinar Toprak, compositor)
  • Helldivers 2 (Wilbert Roget II)
  • Indiana Jones y el Gran Círculo (Gordy Haab)
  • Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune (Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget II)
  • Sword of the Sea (Austin Wintory)

El ganador del Grammy fue el afamado compositor para videojuegos Austin Wintory por Sword of The Sea.

¡Esperen! ¡Hay más! Otra representación del mundo del videojuego se coló en otra categoría de los Premios Grammy 2026 y se quedó con el galardón. Se trata del Super Mario Praise Break – *Gospel Mario Bros Medley* de The 8-Bit Big Band, que se quedó con el premio a Mejor arreglo instrumental o a capella. Este un «popurrí» que combina Bob-Omb Battlefield de Super Mario 64, Gusty Garden Galaxy de Super Mario Galaxy y Athletic Theme de Super Mario World con estilo jazz.

Pueden escucharlo aquí:

Esta es la segunda vez que The 8-Bit Big Band gana este premio Grammy con sus mezclas de música de videojuego. En el año 2022 lo ganó por un genial ‘remix’ de la música del juego de SNES Kirby’s Superstar.

Aunque los ganadores son muestra de excelente calidad musical y merecen los premios, la organización fue duramente criticada por haber ignorado la banda sonora de Clair Obscur: Expedition 33, que muchos consideran como una de las mejores bandas sonoras de videojuegos de los últimos tiempos.

