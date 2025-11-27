Los mejores accesorios que puedes conseguir para PS5 en 2025

Si están pensando regalarse algo de navidad a un ‘gamer’ poseedor de una consola PlayStation 5 o aprovechar las rebajas de viernes negro o ciberlunes para «engallar» la consola, este listado les va a resultar bastante útil. Vamos a recomendarles los mejores accesorios para PS5 disponibles en 2025. Todos los precios están en pesos colombianos

Estación de carga para controles DualSense

Aunque no lo parece, este sencillo dispositivo puede resultar bastante útil para evitar esos momentos en los que levantan el control para descubrir que está sin batería. También les ayudara a que su sala o cuarto de juegos se vea más ordenado, sin tantos cables sueltos.

Lo mejor de todo es que estos dispositivos no son caros. El ‘docking station’ original de PlayStation se puede conseguir por alrededor del 100.000 pesos en Amazon y los de otras marcas como OIVO oscilan entre los 5.000 y 6.000 pesos colombianos.

Audífonos

Jugar en PS5 con unos buenos audífonos es una experiencia envolvente increíble. No solo nos permite disfrutar de la música y los efectos de sonido a la mayor calidad posible, sino que puede ser muy útil para saber dónde hay enemigos o de dónde vienen los disparos. Además, no molestamos con el ruido a nuestra familia.

Los audífonos por excelencia para PS5 son los Pulse 3D Elite de la misma PlayStation, pero pueden resultar algo caros con precios que rondan los 500.000 pesos y que hemos visto elevarse hasta 700.000 pesos en algunas tiendas.

Los audífonos de otras marcas como SteelSeries y Turtle Beach son igualmente buenos o incluso mejores, también tienen un precio muy alto. Afortunadamente, hay opciones mucho más favorables como las marcas Razer o Acer, cuyos ‘headstets’ rondan los 140.000 pesos o podemos recurrir a versiones de «gama baja» de la mencionada Turtle Beach, que pueden estar por los 200.000 pesos.

PSVR2

Es verdad que los juegos de realidad virtual «no han despegado» al nivel que se creía hace unos años, pero hay experiencias ‘VR’ increíbles que realmente valen la pena. PlayStation tiene una de las mejores opciones de realidad virtual con PSVR para PS4 y PSVR2 para PS5 gracias a juegos como Alien: Rogue Incursion, Arken Age, Beat Saber, Before Your Eyes, Demeo, Horizon Call of the Mountain, Pistol Whip, las versiones VR de Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village, y The Midnight Walk, entre muchos otros.

Si quieren este dispositivo, van a tener que desembolsillar bastante dinero. El PSVR2 se encuentra a un precio promedio de 2.200.000 pesos e incluso en oferta rara vez lo hemos visto bajar de dos millones.

SSD

Si son gamers, un SSD más que un accesorio es una necesidad para poder disfrutar de sus juegos en PS5 sin problemas. Tarde o temprano, el disco duro de la consola se va a llenar de juegos y si no quieren estar borrando los que tienen para hacer espacio, esta esa la solución.

Aunque pueden usar un disco duro externo tradicional para almacenar juegos de PS4 y jugarlos desde allí, eso no funciona con los juegos de PS5. En ese caso tienen que recurrir sí o sí a un disco de estado sólido o SSD.

Una SSD de 2 TB de marcas como WD_Black o Fanxiang puede costar alrededor de 520.000 pesos, pero si quieren una Seagate les puede valer hasta 100.000 pesos más. Les diríamos que se curen en salud y compren una de 4 TB, pero estas pueden alcanzar precios exhorbitantes de más de un millón y medio de pesos, así que les recomendamos usar de 2 TB.

Antes de instalar la SSD en la consola, les recomendamos leer cuidadosamente este manual oficial.

DualSense Edge

Las consolas PS5 suelen venir solo con un control DualSense, así que es bastante normal tener que comprar uno más para disfrutar los juegos con alguien más de modo offline. Si tienen dinero de sobra y quieren lo mejor de lo mejor en controles, pueden aprovechar y adquirir el DualSense Edge, un control oficial de PlayStation con botones reconfigurables, dos botones traseros extra, montones de opciones de ajustes de sensibilidad y tapas de joystick intercambiables.

Pero no bromeábamos cuando decíamos que es solo «si tienen dinero de sobra». Los precios de este control pueden acercarse al millón de pesos, lo cual les permitiría comprar cuatro controles DualSense normales. Solo para gomosos y los gamers más extremos.

Control con «palanca» para juegos de pelea

Si son adeptos a los títulos de pelea como Street Fighter, Guilty Gear, The King of Fighters, etc. y quieren jugar competitivamente, vale la pena invertir en una «palanca» o Fighting Stick. Estos controles imitan los paneles de los arcades y permiten un mayor control sobre los personajes.

Si quieren lo mejor de lo mejor en palancas para juegos de pelea, pueden buscar un Fighting Stick Vectrix, lo que les puede llegar a costar más de un millón y medio de pesos. Ese presupuesto no está al alcance de muchos, así que también les recomendamos recurrir a marcas como Hori o Qanba, las cuales ofrecen controles que van entre los 500.000 y 750.000 pesos. Si sigue siendo muy caro, un Fighting Stick Mini de Hori puede salirles por alrededor de 220.000 pesos, pero no es tan cómodo como los demás.

Estos son los accesorios que recomendamos a los poseedores de una PS5 que buscan aprovechar al máximo su consola. ¿Tienen algunas recomendaciones extra o alternativas a las que dijimos? Déjenlas en los comentarios.