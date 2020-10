Los mejores juegos de terror de la octava generación de consolas

Ya escogimos los mejores juegos de la octava generación de consolas. También señalamos lo peor de lo peor en PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Sin embargo, viendo que hoy es Halloween, ¿por qué no aprovechar y hacer una lista de los mejores juegos de terror de la octava generación? Pueden agradecernos más tarde por las pesadillas.

Al igual que pasados artículos, los candidatos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Salieron a la venta entre noviembre de 2013 —fecha aproximada en la que se lanzó PlayStation 4 y Xbox One— y diciembre de 2019.

Están disponibles para alguna de las siguientes plataformas: PlayStation 4 , Xbox One , Nintendo Wii U , PlayStation Vita , Nintendo 3DS y Nintendo Switch .

, , , , y . Pueden estar disponibles en consolas de generación pasada —PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii— siempre y cuando cumplan con las previas condiciones.

Alien: Isolation (PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch y PC) – Mateo Riveros

Los usuarios de consolas de séptima y octava generación (PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch y PC) pueden disfrutar de uno de los mejores juegos de terror de los últimos años.

Imagina el siguiente escenario: estás solo/a en una nave espacial naufragada. Las comunicaciones han sido cortadas, pero la situación podría ser peor. Sin embargo, todo se va al demonio cuando un nuevo elemento entra a la ecuación. Es una criatura especialmente diseñada para cazarte. No se cansa ni puedes herirla, mucho menos matarla. Solo puedes esconderte. Desafortunadamente, ni siquiera eso puede salvarte. La criatura no es estúpida: investigará cada rincón para encontrarte y matarte. Es casi como si pudiera oler tu miedo.

Esto es lo que Ellen Ripley debió sentir en el acto final de Alien. Sin embargo, no fue hasta 35 años después que los fanáticos de los videojuegos pudieron meterse en sus zapatos gracias a Alien: Isolation. Excepto que no se trataba de Ellen, sino de su hija: Amanda Ripley. Así es, este título es una secuela canónica del gran clásico dirigido por Ridley Scott.

A pesar que la segunda mitad del juego no resulta tan memorable o aterradora, Alien: Isolation sigue siendo una experiencia obligatoria para los amantes del horror. ¡Saquen su detector de movimiento y apreten las nalgas en caso que el Xenomorfo los tome por sorpresa!

Aunque esta exclusiva de PlayStation 4 no pertenece al género de los juegos de terror, la atmósfera de Bloodborne puede ser bastante opresiva.

En la tradición de los juegos de FromSoftware, los ambientes de la fantasía oscura han dado lugar para dar vida a monstruosas apariciones que se esconden en las sombras. Bloodborne transporta a los jugadores a un mundo lúgubre y devastado por la locura cuando cae la noche.

Los humildes habitantes de Yharnam, una ciudad con atmósfera gótica, son convertidos en seres demenciales que buscan la sangre de los cazadores, aquellos elegidos para combatir el frenesí y acabar con la miseria de los que han sucumbido ante la sed.

Además de las numerosas abominaciones lovecraftianas que rondan las calles de Yharnam, se suma el estilo de juego que ha caracterizado al subgénero ‘masocore’. Si no te mueres del miedo que produce tener en frente a uno de estos fenómenos, lo harás por una ira asesina al momento de perder todo el conteo de sangre acumulado.

Bloodborne es un título que homenajea el horror clásico, compuesto de personajes como Jack el Destripador, Dr Jekyll y Mr. Hyde, el Hombre Lobo y las criaturas sobrenaturales encontradas en la narración de los Penny Dreadfuls. Es un juego que ningún fanático de los juegos de terror se puede perder.

SOMA (PS4, Xbox One y PC) – Julián Ramírez

De alguna forma, Frictional Games entregó un título a la altura de Amnesia: The Dark Descent: uno de los juegos de terror más importantes de todos los tiempos.

Cuando se piensa en juegos de terror, se suele pensar en los infames sustos repentinos o ‘ jump scares’. ¿Quién no recuerda el odiado pasillo de los perros en el primer Resident Evil? Estos pueden ser realmente divertidos y esa es la razón por la que juegos como Five Nights at Freddy’s son tan populares. Sin embargo, el horror es mucho más que esto.

Si hay un juego verdaderamente aterrador para mí, ese es SOMA. Esta obra de Frictional Games —creadores del también escalofriante Amnesia: The Dark Descent— no me asusta por sus horribles monstruos ni las tensas escenas en las que tenemos que escapar o escondernos de ellos, sino por sus temas. Este juego, en el que un hombre despierta en una base submarina abandonada sin saber cómo llegó allí, tiene una trama de ciencia ficción que explora la definición del ser humano. Nos hace incómodas preguntas sobre nuestra propia humanidad que tienen una gran carga filosófica y pueden poner en duda los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos y el ‘yo’.

Hace algún tiempo escribí un artículo sobre este maravilloso juego y el miedo existencial que es capaz de causar. Espero que lo lean y se animen a probarlo.

Esta exclusiva de PlayStation 4 no es un título de terror, pero contiene algunas secciones dignas de los mejores juegos del género.

The Last of Us: Parte II es una historia de venganza, de la transformación que podemos sufrir los humanos en situaciones de extrema supervivencia y la fragilidad que conlleva esa humanidad. Pero no podemos dejar a un lado que su eje central reside en un mundo de personas infectadas por un hongo conocido como cordyceps, cuya mutación con el paso del tiempo ha creado verdaderas figuras del horror dignas de las más oscuras pesadillas.

‘Corredores’ y ‘acechadores’ se ubican cerca del clásico zombi un tanto potenciado por la rabia, más los ‘chasqueadores’ y su estremecedor crujir de dientes siguen siendo dignos de las mayores cuotas de tensión. Visualmente son los ‘gordinflones’ y ‘tambaleantes’ quienes generan mayor repulsión, con sus hongos severamente desarrollados y sacos de esporas. Si al final hemos de hablar sobre el mayor terror encarnado, esa sería la abominación conocida como el Rey Rata, un paciente cero en la etapa máxima de infección que ni David Cronenberg se imaginó en sus mejores sueños.

Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One y PC) – César Salcedo

Más que revolucionar la franquicia, Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One y PC) volvió a las raíces para darnos uno de los mejores juegos de terror de los últimos años.

El 24 de enero del 2017, Capcom volvió a dar un giro a la franquicia Resident Evil. Y fue con un juego en primera persona, el cual generó dudas y opiniones divididas desde su primer adelanto. Esta reinvención de la franquicia llegó cargada de una atmósfera terrorífica. No obstante, a través de los tres actos, la sensación de estar ante un verdadero Resident Evil cobra fuerza. La ejecución de la campaña del juego, sumado al contenido descargable que la desarrolladora japonesa integró durante su primer año de vida, entregó a los jugadores lo que para mí —como dije en nuestra nota de los mejores juegos de esta franquicia— es sin lugar a dudas uno de los pilares en la evolución de la franquicia creada por Shinji Mikami.

Ahora sólo puedo pensar en qué deparará el destino a Ethan Winters en la próxima entrega numerada, la cual llegará a consolas de nueva generación y PC en 2021.

¿Cuáles son sus juegos de terror favoritos de la generación pasada? ¿No están de acuerdo con nuestras elecciones? ¡No duden en opinar en los comentarios!